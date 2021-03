Für Flug zum Mond: Mega-Rakete der NASA absolviert wichtigen Test

Acht Minuten Schub

Derzeit sind alle Blicke auf die Starts und Tests von SpaceX gerichtet, das Weltraumunternehmen von Elon Musk hat auch eine treue und teils fanatische Anhängerschaft. Wichtiger als die Starship-Flüge ist derzeit aber die Entwicklung der nächsten Mondrakete der NASA . Das Space Launch System (SLS) konnte nun einen wichtigen Test erfolgreich absolvieren.Laut derzeitigen Plänen wird das Space Launch System Ende 2021 seinen ersten unbemannten Flug absolvieren. SLS spielt in den Zukunftsplänen der NASA eine essentielle Rolle, denn die Trägerrakete wird die Basis für das Artemis-Programm sein, das in den nächsten Jahren wieder Menschen zum Mond bringen soll. Artemis ist in der Mythologie übrigens die Zwillingsschwester von Apollo, der Name des nächsten Mondprogramms wurde nicht zufällig gewählt, da Artemis auch eine Frau auf den Mond bringen wird.Bis es so weit ist, muss die Trägerrakete noch ausführlich getestet werden. Und in der vergangenen Nacht gelang ein wichtiger Schritt dahin. Die NASA zündete die vier RS-25-Triebwerke, die den SLS Core Booster antreiben. Die Erdoberfläche wurde hierbei allerdings nicht verlassen, der Booster war im Stennis Space Center, dem größten Testgelände für Raketen der NASA, fest am Boden verankert.Wie die NASA schreibt, gelang der Test in vollem Umfang. Die Triebwerke funktionierten bei der Zündung nach Plan, dabei wurden 2,7 Millionen Liter an kryogenem Brennstoff verbrannt. Der Test dauerte rund acht Minuten, auch das war eine Länge, die sich die NASA erhofft hat. Denn bereits Anfang des Jahres hat die US-amerikanische Weltraumagentur eine solche Testzündung durchgeführt, damals schalteten die Triebwerke aber nach nur etwa einer Minute ab.Entsprechend zufrieden war man bei der NASA : "Was für ein großartiger Tag und ein großartiger Test", sagte NASA Acting Administrator Steve Jurczyk. Er bezeichnete den Test als "wichtigen Meilenstein", der Artemis signifikant voranbringen wird. "Ich bin fast sprachlos, wie gut es heute gelaufen ist", so Jurczyk.