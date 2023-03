Flexispot Q8: Schreibtisch mit nützlichen Zusatz-Features

Passender Container

Beim Flexispot Q8 handelt es sich um einen elektrischen Schreibtisch mit Bambus-Tischplatte und Schublade. Der Tisch lässt sich über die Konsole auf der rechten Seite in der Höhe verstellen. Die minimale Arbeitshöhe beträgt 60 Zentimeter, während die Obergrenze bei 124 Zentimetern liegt. Über die Memory-Funktion kann die Arbeitshöhe schnell verändert werden: Es lassen sich bis zu vier Positionen einspeichern. Auf der Unterseite ist von Werk aus bereits ein Kabelmanagement vorhanden. Die maximale Traglast des Flexispot Q8 beträgt 100 Kilogramm.Der Flexispot Q8 kommt standardmäßig mit einer Bambus-Platte daher. Anders als bei den meisten Konkurrenzprodukten gibt es dazu keine Alternative. Da es sich um ein Gesamtpaket mit vorinstalliertem Unterbau handelt, ist der Aufbau-Aufwand verhältnismäßig klein. Flexispot gibt auf der Artikelseite an, dass insgesamt nur drei Schritte notwendig wären, um den Tisch nutzen zu können. Die Anleitung selbst weist aber fünf Schritte aus.Der erste Eindruck des Flexispot Q8 ist durchaus positiv: Die Arbeit auf der Tischplatte wird nicht durch Unebenheiten gestört. Fährt man mit dem Finger über den Rand, sind keine Beschädigungen am Holz festzustellen. Die Seiten sind abgerundet, sodass zu keiner Zeit unangenehmer Druck auf die Unterarme ausgeübt werden kann. Das vom Hersteller gewählte Material soll wasserfest und widerstandsfähig sein. In den letzten Wochen wurden besagtes Qualitätsversprechen in einem Haushalt mit zwei Kindern auf die Probe gestellt. Bisher haben sich die Hersteller-Aussagen bewahrheitet: Seit der Tisch verwendet wird, sind keine Kratzer entstanden.Die weiße Variante des Q8 passt optisch gut in helle Räume. Dazu trägt der komplett-weiße Unterbau bei. Nur bei den Tischfüßen sowie dem Display setzt der Hersteller auf schwarze Akzente. Während der Tisch in seiner Höhe verstellt wird, entsteht kein zu lautes Geräusch. Das von Flexispot verbaute Hub-System hebt und senkt die Tischplatte zuverlässig und mit ausreichender Stabilität. Es ist folglich nicht notwendig, Getränke währenddessen zu schließen oder vom Tisch zu nehmen.Der Flexispot verfügt über ein Anti-Kollisionssystem. Sollte der Tisch hoch- oder runterfahren und dabei mit einer Störquelle in Kontakt treten, stoppt der Vorgang automatisch. Die Gefahr, den Tisch aus Versehen in Bewegung zu setzen, hat der Hersteller reduziert. Die Konsole muss zunächst über eine Berührung aktiviert werden, bevor sich, durch erneute Betätigung der gewünschten Funktion, der Tisch bewegt.Auf den Produktfotos des Q8 ist bereits der Rollcontainer CB2 zu sehen. Jener ist passend zum Tisch in Weiß, aber auch in Schwarz verfügbar. Der Rollcontainer wird bereits vollständig aufgebaut geliefert. Es ist folglich keine Montage notwendig. Die Schlüssel sind im Auslieferungszustand an der Unterseite des Rollcontainers befestigt. Es ist nicht möglich, nur eine Schublade abzuschließen. Die einzelnen Fächer lassen sich komplett herausziehen. Der CB2 bietet somit viel Stauraum für Bürozubehör. Der CB2 wird aktuell von Flexispot für 199,99 Euro angeboten An der Frontseite der Schreibtisch-Konsole befinden sich ein USB-A- sowie ein USB-C-Port. Über jene können bspw. das Smartphone, Tablet oder anderes Zubehör aufgeladen werden. AirPods Pro oder andere Qi-fähigen Geräte lassen sich auch über die auf der Tischplatte eingezeichnete Fläche laden. Wird bspw. ein iPhone 13 Pro auf den Qi-Ladeplatz gelegt, beginnt jenes direkt den Ladevorgang. Die Möglichkeit, bspw. das Kopfhörer-Case nebenher aufzuladen, konnte sich im Alltag als sehr praktisch erweisen.Der Flexispot Q8 überzeugt nicht nur durch den geringen Aufbau-Aufwand. In den vergangenen Wochen konnten sich die drei Lademöglichkeiten des Q8 als sehr nützlich erweisen. In der Praxis zeigt sich, dass die drei unterschiedlichen Arten, also das Laden über USB-C und USB-A sowie Qi-Charging, große Flexibilität ermöglichen: nicht alle Geräte verfügen bereits über einen USB-C-Port. Einige Gadgets werden bereits ohne USB-A-Kabel ausgeliefert oder verzichten gänzlich auf Kabel. Mit dem geringen Aufbau-Aufwand geht ein ungewöhnliches hohes Gewicht des Pakets, welches die Tischplatte beinhaltet, einher. Flexispot gibt 10 Jahre Garantie auf den Q8. Sollte man mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch unzufrieden sein, lässt sich dieser 60 Tage lang retournieren. Aktuell ist der Tisch für 699 Euro bei Flexispot verfügbar