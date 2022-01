Fairphone 4: Nachhaltigkeit trifft deutlich bessere Hardware

Komponenten leicht wechselbar

Das Fairphone soll alles besser machen, was in der Smartphone-Industrie sonst schief läuft. Das betrifft etwa die Umsetzung einer möglichst umweltschonenden Produktion und eine faire Bezahlung der Arbeiter in der gesamten Zulieferkette. Inzwischen ist das Gerät in der vierten Generation verfügbar, die die Kollegen von ValueTech TV hier vorstellen.Die Besonderheiten zeigen sich beim Blick ins Innere. Hier kann der Akku problemlos ausgetauscht werden, Ersatz gibt es zu einem recht kleinen Preis. Sollte auch mal etwas anderes kaputt gehen, ist das auch kein Problem - die weiteren Komponenten lassen sich beim Fairphone ebenfalls ohne Spezial-Kenntnisse und -Werkzeuge zu ersetzen.Wer die Fairphone-Entwicklung bisher verfolgt hat, wird bereits wissen: Die Geräte sind nichts für Nutzer, die immer High End-Hardware in der Tasche haben wollen. Die Version 4 bringt aber 5G-Empfang und ein neues Kameramodul mit und es ist recht solide gebaut. Das macht das Gerät bei überschaubaren Ansprüchen durchaus längere Zeit nutzbar.