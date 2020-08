Ein Netzteil für alle Fälle: HyperJuice versorgt vier Geräte parallel

Vorteile

Kann auch ein 16-Zoll-MacBook-Netzteil ersetzen

Dank Gallium-Nitride wirklich sehr kompakt

Drei Länderadapter direkt mit dabei

Zwei USB-A Ports für nicht USB-C Geräte

Maximale Leistung kann auf alle USB-Ports verteilt werden

Überhitzt nicht, wird nicht zu warm.

Neutral

Nur in Weiß verfügbar

Taschensystem unpraktisch für EU-Nutzer

Nachteile

Mit 100 Dollar etwas teuer

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Vor allem wenn der Nutzer verschiedener Mobile-Geräte auf Reisen geht, ist die Flut an mitzunehmenden Netzteilen teilweise beträchtlich - und die Zahl der Steckdosen am Zielort immer zu klein. Dieses Problem hat eine Kickstarter-Initiative gelöst und schickt jetzt den HyperJuice-Charger im größeren Stil in die Produktion und auch hierzulande in den Handel . Unser Kollege Timm Mohn hat das System direkt bestellt und ausprobiert.Und tatsächlich kann es einiges leisten. Wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, können zwei USB Type-A- und zwei USB Type-C-Anschlüsse genutzt werden, um parallel gleich mehrere Geräte aufzuladen. Dabei lassen sich durch die angebotenen 100 Watt im Maximum beispielsweise Notebook, Smartphone, Smartwatch und Kopfhörer parallel wieder aufladen.