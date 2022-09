Dynamic Island: Video zeigt das neue iPhone 14 Pro-Feature in Aktion

Apple gestaltet beim iPhone 14 Pro und 14 Pro Max die Display-Aussparung für die Frontkamera grundlegend neu und stattet diese zudem mit neuen Software-Funktionen aus. Was die sogenannte "Dynamic Island" kann, möchte uns Apple mit diesem Video ein wenig näher bringen.Das neue Feature mit dem etwas ungewöhnlichen Namen soll Hardware und Software bei den beiden Topmodellen noch enger miteinander verschmelzen lassen und Nutzern dabei neue Interaktionsmöglichkeiten an die Hand geben. Der neue Bereich in der Nähe der TrueDepth-Frontkamera ist fortlaufend aktiv und zeigt etwa Alarme und Benachrichtigungen an.Auch Hintergrundaktivitäten wie ein Timer, Musikwiedergabe oder Karten werden in der Dynamic Island sichtbar angezeigt und bleiben interaktiv für den Nutzer verfügbar. Durch Tippen und Halten lassen sich dann beispielsweise Steuer- und Bedienelemente einblenden.