Das neue YouTube: So wird man das Ambiente-Licht wieder los

Googles Video-Plattform YouTube bekommt aktuell eine optische Überarbeitung spendiert. Einiges wirkt dadurch frischer, andere Features können hingegen bei einigen Usern auch auf stärkeres Missfallen stoßen. Das betrifft insbesondere die Ambiente-Funktionalität, mit der ein schwarzer Hintergrund im Dark Mode mit einem Lichteffekt versehen wird, der sich an der Farbgebung des jeweiligen Inhalts orientiert.Diese Funktionalität dürfte so mancher von den Fernsehern Sonys kennen. Bei der deutschen Ausgabe YouTubes heißt sie offiziell "Beleuchtung wie im Kino". Wie jeder zusätzliche Grafikeffekt wird auch dieses Feature nicht nur Freunde finden. Allerdings lässt sich die Neuerung dankenswerterweise sehr einfach abschalten, die die Kollegen von SemperVideo zeigen.Dafür genügt es, in den Player-Einstellungen - die man über das Zahnrad an der unteren Leiste erreicht - den entsprechenden Menüpunkt über den Schieberegler auszuschalten. Das kann neben der Deaktivierung eines eventuell als störend empfundenen Effekts vielleicht sogar Akkulaufzeit sparen - zumindest, wenn der Effekt lokal im Browser berechnet wird.