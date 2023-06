Xiaomi Pad 6: Das erste Tablet mit 144-Hz-Display im Test

Gute Performance

144-Hertz-Display mit Stylus-Support

Das Xiaomi Pad 6 ist mittlerweile auch in Deutschland erschienen und es tritt in direkte Konkurrenz zu den Topmodellen von Apple und Samsung. Größtes Highlight ist das 11 Zoll große Display mit einer maximalen Bildwiederholrate von 144 Hertz und Stylus-Unterstützung. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat das Xiaomi Pad 6 ausführlich getestet.Dank neuer interner Hardware ist das Xiaomi Pad 6 zunächst einmal schneller als sein direkter Vorgänger: Unter der Haube stecken ein Qualcomm Snapdragon 870, je nach Modell 8 GB oder 12 GB RAM und bis zu 512 GB Speicherplatz, welcher jedoch nicht erweiterbar ist. Eine Option auf LTE gibt es ebenfalls nicht. In Benchmarks ist das Xiaomi Pad 6 zwar langsamer als das Samsung Galaxy Tab S8 oder das Apple iPad Pro, als Spiele-Tablet ist es aber trotzdem gut geeignet. Titel wie PUBG Mobile, Asphalt 9 oder Genshin Impact laufen selbst mit hohen Grafikeinstellungen flüssig.Xiaomi verbaut bei dem Tablet ein 11 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln und bis zu 144 Hertz - die Konkurrenz von Samsung oder Apple erreicht derzeit nur bis zu 120 Hertz. Auch sonst kann der Bildschirm durch weite Blickwinkel und die erreichten Helligkeitswerte überzeugen. Eingaben mit einem aktiven Stift sind möglich, welcher allerdings nicht zum Lieferumfang gehört. Dennoch kann der Stift überzeugen und er funktioniert etwa genauso gut wie der Samsung S-Pen oder der Apple Pencil.Das Gehäuse des Xiaomi Pad 6 besteht komplett aus Metall, über den USB-C-3.2-Anschluss können sogar externe Monitore betrieben werden. Einen Desktop-Modus gibt es aber leider nicht. Android 13 mit aufgesetzter Benutzeroberfläche MIUI 14 ist vorinstalliert, welche das Aussehen des Betriebssystems recht stark verändert. Da das Tablet nach Widevine L1 zertifiziert ist, laufen Streaming-Dienste wie Netflix in HD-Auflösung.