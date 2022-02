Das Samsung Galaxy Tab A8 kann im Test nicht ganz überzeugen

Verbessertes Display - mit einem Nachteil

Solide Performance, zum Spielen geeignet

Samsung legt seine beliebte Tab A-Reihe auch in diesem Jahr neu auf: Das Galaxy Tab A8 kommt mit einem etwas größeren Display, Android 11 und einem Unisoc- anstatt Qualcomm-Prozessor. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat das Tablet getestet und verrät, was es besser als sein Vorgänger macht und wo die Schwächen liegen.Das Display des Galaxy Tab A8 ist mit 10,5 Zoll nun minimal größer als beim Vorgänger (10,4 Zoll). Die Auflösung beträgt 1920 x 1200 Pixel, Blickwinkel und Farbwiedergabe sind in Ordnung und bieten keinen Anlass für ernste Kritik. Im Vergleich zum Tab A7 ist der Bildschirm aber ein wenig dunkler. Dies könnte vor allem für Nutzer nachteilig sein, die das Tablet vornehmlich draußen verwenden möchten. Der S-Pen wird erwartungsgemäß nicht unterstützt.Das Design hat sich beim Galaxy Tab A8 kaum verändert. Das Gehäuse besteht größtenteils aus Metall, mit 508 Gramm ist das Tablet nun allerdings ein wenig schwerer (Tab A7: 476 Gramm). Insgesamt gibt es vier Lautsprecher mit einer guten Tonqualität und einer hörbaren Stereotrennung. Ein klassischer Kopfhöreranschluss ist vorhanden, einen Fingerabdruckleser gibt es hingegen nicht.Die 5 Megapixel-Frontkamera sowie die 8 Megapixel Hauptkamera haben eine durchaus gute Bildqualität und eignen sich beispielsweise für die Videotelefonie. Unter der Haube steckt ein Tiger T618-SoC, dem wahlweise 3 GB oder 4 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher ist je nach gewähltem Modell zwischen 32 GB und 128 GB groß Und per Micro-SD-Karte erweiterbar. Optionales LTE ist ebenso möglich. In Benchmarks zeigt sich, dass das Samsung Galaxy Tab A8 schneller als sein Vorgänger und auch das ebenfalls neue Nokia T20 ist. In der 4 GB-Variante ist das Tablet auch für die meisten Spiele geeignet, sofern man nicht stets Wert auf die höchsten Grafikeinstellungen legt. Ein wirkliches Spiele-Tablet ist es aber nicht.Samsung liefert das Galaxy Tab A8 mit Android 11 und aufgesetzter OneUI-Benutzeroberfläche aus, die viele Samsung-typische Änderungen mitbringt. Beispielsweise lassen sich Apps in freischwebenden Fenstern nutzen, die Samsung Notes-App ist ebenfalls mit dabei. Samsung Dex wird hingegen nicht unterstützt.