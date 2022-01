Galaxy Tab A8: Eindrücke zum neuen Mittelklasse-Tablet von Samsung

Solide Ausstattung in der Mittelklasse

Unisoc Tiger T618 als Herzstück

Samsung bringt ein weiteres Android-Tablet in der unteren Mittelklasse nach Deutschland und baut mit diesem seine A-Serie weiter aus. Das Samsung Galaxy Tab A8 kommt unter anderem mit einem 10,5 Zoll großem Full HD-Display, einem Metallgehäuse und einem optionalen LTE-Modul. Unser Kollege Andrzej Tokarski packt im Video das Galaxy Tab A8 aus und fasst seine ersten Eindrücke zusammen.Nach dem Auspacken hinterlässt das Galaxy Tab A8 einen hochwertigen Eindruck. Das Gehäuse besteht fast vollständig aus Metall, das Tablet ist 6,9 Millimeter dick und es bringt 508 Gramm auf die Waage. Insgesamt gibt es vier Lautsprecher mit einer ordentlichen Tonqualität, ein klassischer Kopfhöreranschluss ist ebenfalls vorhanden. Die Frontkamera löst mit 5 Megapixeln auf, die Hauptkamera auf der Rückseite mit 8 Megapixeln. Einen Fingerabdruckscanner gibt es nicht, eine Gesichtsentsperrung ist jedoch möglich.Das Display des Galaxy Tab A8 ist 10,5 Zoll groß und es hat eine Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln. Es ist laminiert, hat solide Blickwinkel und auch die Farbwiedergabe ist in Ordnung, wenn auch nicht überragend. Samsungs S Pen wird leider nicht unterstützt.Samsung verbaut mit dem Unisoc Tiger T618 einen relativ unbekannten Chip, dessen acht Kerne mit maximal 2 GHz takten. Hinzu kommen wahlweise 3 GB oder 4 GB RAM und 32 GB beziehungsweise 128 GB interner Speicher. In der günstigsten Ausstattung ist das Tablet ab 229 Euro zu haben. In Benchmarks schneidet es ein wenig besser als sein Vorgänger ab, im direkten Vergleich mit diesem ist die Spieleleistung ein gutes Stück besser. Ein besonders leistungsstarkes Gaming-Tablet sollte man hier aber dennoch nicht erwarten.Als Betriebssystem ist Android 11 zusammen mit Samsungs Benutzeroberfläche One UI 3.1 vorinstalliert. Der Desktop-Modus Samsung Dex wird leider nicht unterstützt.