Dangbei ACG03: Aktive 3D-Brille für den Kinoabend zu Hause

Kompatibel mit vielen Beamern

Bei der Dangbei ACG03 handelt es sich um eine Active Shutter 3D-Brille für den Dangbei Atom. Sie verfügt über einen 60-mAh-Akku, der für 60 Stunden Betriebszeit reichen soll. Die aktive Wiedergabe soll bis zu 2400 Minuten lang dauern können. Die Dangbei 3D-Brille wiegt 28 Gramm, was durch die offene Bauweise erreicht wird.Im Lieferumfang der Brille sind ein Reinigungstuch und ein USB-Kabel enthalten. Dazu gibt es noch ein Infoheftchen, das die Nutzung der Brille genauer erklärt. Wer nicht allein 3D-Filme genießen möchte, sollte sich direkt zwei Brillen kaufen, damit beide Zuschauer ein ähnliches Kinoerlebnis genießen können. In diesem Fall hat man alles doppelt und auch Ersatz, sollte eines der USB-Kabel mal verloren gehen. Leider handelt es sich noch um Micro-USB. Ein Micro-USB-Port fällt etwas kleiner aus, weswegen sich Dangbei wahrscheinlich für diesen in die Jahre gekommenen Anschluss entschieden hat.Auf der Oberseite der Brille befindet sich ein Power-Button. Wird dieser länger gedrückt, schaltet sich die Brille ein. In dem weißen Power-Button blinkt anschließend eine unauffällige blaue LED. Die ACG03 verbindet sich im Anschluss automatisch mit dem Beamer. Auf der Front der Brille befindet sich inmitten der beiden Gläser ein DLP-Link-Chip. Dangbei spricht von einer Linsengröße, die doppelt so groß sein soll wie bei anderen 3D-Brillen. Unser Kollege Timm Mohn hat zwar keinen Vergleich mit 3D-Brillen anderer Hersteller, kann der ACG03 allerdings folgendes attestieren: Geisterbilder, die durch die gesteigerte Chip-Größe reduziert werden sollen, konnten bei den letzten Filmabenden nicht festgestellt werden.Die Brillen sind grundsätzlich mit allen 3D-fähigen DLP-Projektoren kompatibel. Dazu gehört unter anderem auch der Dangbei DBOX02 oder dessen Vorgänger, der Dangbei Mars Pro . Der herstellereigene Atom sowie der DBOX02 verfügen beide jeweils über Google TV und sind Netflix-zertifiziert. Der Dangbei Mars Pro hingegen unterstützt zwar 3D-Filme, kann aber nicht mit Netflix punkten. Je heller ein Beamer ist, desto besser wirkt das 3D-Bild. Auch wenn die Gläser der ACG03 verhältnismäßig hell sind, ist der Vergleich zwischen einer 3D-Brille und einer Sonnenbrille nicht ganz abwegig.Während 3D-Filme im Kino immer seltener werden, erfreut sich die dritte Dimension im Heimkino stetiger Beliebtheit. 3D im Heimkino ist gleichzeitig beliebt und selten. Der Preis einer 3D-Brille dürfte dies nicht bedingen: Mit 39,99 Euro sind die ACG03 durchaus erschwinglich . Eine vierköpfige Familie müsste 159,96 Euro investieren. Der 1200 ISO-Lumen helle Dangbei Atom kostet aktuell 799 Euro auf Amazon . Auf der Artikelseite lässt sich unter qualifizierten Produkten die ACG03 als Gratis-Produkt auswählen. Wer ohnehin in die dritte Dimension einsteigen wollte, spart sich so 40 Euro. Der mit 2450 ISO-Lumen deutlich lichtstärkere DBOX02 ist aktuell für 1499 Euro auf Amazon verfügbar.