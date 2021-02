Boston Dynamics: Roboterhund Spot zeigt seinen Greifarm in Aktion

Der von Boston Dynamics entwickelte Roboterhund Spot hat einen Arm erhalten und ist nun deutlich vielseitiger einsetzbar. Ein neues Video zeigt, wie der vierbeinige Roboter in mehr oder weniger nützlicher Art und Weise von seinen neuen Möglichkeiten Gebrauch macht.Wie im Video zu sehen ist, wurde Spot mit einem einzelnen Arm oberhalb des "Kopfes" ausgestattet, der über mehrere Gelenke verfügt. Das Greifwerkzeug an der Spitze ist zu präzisen Arbeiten in der Lage. Unter anderem kann Spot Müll und Wäsche aufsammeln, Türen öffnen, Schalter umlegen, Blumen pflanzen oder mit Kreide auf dem Boden schreiben. Eine weitere Szene zeigt die Roboter sogar zu dritt beim Seilspringen.Wie die Entwickler erklären, wurde das gezeigte Verhalten mit einer neuen API für mobile Manipulation programmiert, welche zusätzlich zum autonomen Verhalten auch Nutzereingaben per Tablet erlaubt. Am 2. Februar 2021 (17:00 Uhr deutscher Zeit) will Boston Dynamics Spots erweiterte Produktlinie zudem in einem Livestream bei YouTube vorstellen.