Boston Dynamics - Robo-Hund Spot hat keine Zeit zum Tanzen

Video zeigt Spot als echtes Arbeitstier

Spot ist nun noch besser

Das Unternehmen Boston Dynamics zeigt in einem neuen Werbevideo, wie sein vierbeiniger Roboter Spot an seinem Arbeitsplatz verschiedene Aufgaben erledigt und dabei mit Mitarbeitern interagiert. Das Video soll in erster Linie auf die neuesten Hardware-Verbesserungen der Spot-Plattform aufmerksam machen - Fans tanzender Roboter kommen aber auch dieses Mal wieder auf ihre Kosten.Die Roboter von Boston Dynamics sind im Internet vor allem wegen ihrer tänzerischen Fähigkeiten schon längst zu einem Phänomen geworden. Sogar in den Werbepausen beim Super Bowl durften der Robo-Hund Spot und Co. in diesem Jahr ausgelassen feiern. Dennoch sollen die Roboter in erster Linie nicht der Unterhaltung dienen, sondern sinnvoll zum Einsatz kommen. Im neuesten Werbespot mit dem Titel "No Time to Dance" liest Spot etwa analoge Messgeräte in einem Betrieb ab, führt Wärmemessungen durch und verteilt Arbeitsaufträge.Dass Spot aber nun einmal aber auch sehr gut tanzen kann, beweist der unterhaltsame Clip ganz am Ende ebenfalls - zur großen Freude eines Kollegen aus Fleisch und Blut, der mit gleich zwei Robotern tanzt.Wie Boston Dynamics in einem Blog-Beitrag mitteilt , hat die Spot-Plattform eine Reihe technischer Neuerungen erhalten: Die fünf Stereo-Kameras des Roboters zeichnen zusätzlich zu den bisher gesammelten Tiefeninformationen nun auch Farbvideos auf, was vor allem bei der manuellen Fernsteuerung helfen soll. Bei dieser kommt ein neues Tablet zum Einsatz, das nun einen 8-Zoll-Touchscreen besitzt, robuster ist und eine längere Akkulaufzeit hat.Spots Ladegerät lädt den Akku des Roboters jetzt in weniger als einer Stunde vollständig auf und zeigt den Ladefortschritt in Echtzeit an. Bei Bedarf kann der Akku zudem gewechselt werden. In einem rund zehn Minuten langen Video geht das Team von Boston Dynamics noch näher auf die Verbesserungen von Spot ein.