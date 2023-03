Beelink Mini S12: Günstiger, leiser Mini-PC jetzt mit mehr Leistung

Mehr Power in der CPU

Beim Beelink Mini S12 handelt es sich um einen Mini-PC mit Intel Alder Lake N95-Prozessor. Der kompakte Computer verfügt über eine 256 GB große SSD und 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher. Beelink stattet den Mini S12 mit Wi-Fi 5 aus. Über Bluetooth 4.2 kann er mit Lautsprechern oder anderem kabellosem Zubehör verbunden werden. Das Gehäuse ist größtenteils blau, was eine gelungene Abwechslung zur sonst eher grauen oder schwarzen PC-Landschaft darstellt.Auf der Oberseite des Gerätes befindet sich ein Beelink-Logo. Frontal wurden zwei USB-A-Ports, der Kopfhörer-Ausgang sowie der rote Power-Button angebracht. Es handelt sich um USB 3.2 Generation 2-Ports. Die Unterseite beinhaltet die Seriennummer, Gummifüßchen und die Schraubeneinlassungen für die VESA-Halterung. Rückseitig können zwei USB-A-, ein Ethernet und zwei HDMI-Kabel angeschlossen werden. Die zwei HDMI-Ports eignen sich für ein Dual-Bildschirm-Setup. Neben den beiden HDMI-Ausgängen kann das Netzteil des Mini-PCs angeschlossen werden. Über ein Kensington Key Lock lässt sich der Mini PC am Arbeitsplatz sichern. Die linke und rechte Seite beherbergen jeweils Lüftungsschlitze. Der gelbe Info-Aufkleber auf der Oberseite kann nach zur Kenntnisnahme einfach entfernt werden.Für den Anschluss an einen Monitor gehören zwei HDMI-Kabel zum Lieferumfang. Mithilfe der VESA-Halterung kann der Mini-PC auf der Rückseite eines Bildschirms befestigt werden. Ein 36-Watt-Netzteil versorgt das System mit Strom. Der Computer eignet sich folglich für Menschen, deren PC-Ausstattung möglichst wenig Energie verbrauchen soll. Durch den kompakten Formfaktor nimmt er gleichzeitig kaum Platz auf dem Schreibtisch oder hinter einem Monitor ein. Der Beelink Mini S12 wurde vom Hersteller mit Windows 11 ausgestattet. Das aktuelle Microsoft Betriebssystem bootet beim ersten Start in die Windows-Einrichtung. Die Betriebssystem-Installation dauert circa 7 Minuten. Im Anschluss empfiehlt es sich, alle Treiber auf den neuesten Stand zu bringen.Der M.2 PCIe SSD-Slot kann SSDs mit bis zu 2 TB aufnehmen. Die vorab verbaute interne SSD ist mit 256 GB relativ klein und bietet eine Schreibgeschwindigkeit von 855,24 MB/s. Die Lesegeschwindigkeit beträgt 763,92 MB/s. Ein SSD-Upgrade dürfte, wenn der PC für die tägliche Arbeit genutzt wird, empfehlenswert sein. Sollte der Speicherplatz nicht ausreichen, kann ein 2,5 Zoll-SATA-III-Laufwerk eingebaut werden. Für die meisten Arbeiten empfiehlt sich eine SSD. Diese sollte nicht höher als 7 Millimeter sein. Der Arbeitsspeicher lässt sich auf 16 GB verdoppeln.Vergleicht man den Intel Alder Lake N95 mit dem zuvor sehr beliebten N5105, fällt direkt auf, dass der N95 im Turbo-Modus mit 3,4 GHz deutlich schneller wird. Zwar liegt der Base-Takt beim N5105 ebenfalls bei 2,0 GHz, im Turbo Modus erreicht besagter Prozessor aber nur 2,9 GHz. Im Zuge dessen hat sich auch die maximale Leistungsaufnahme beim N95 von 15 Watt auf 25 Watt erhöht, was sich aber nu im Turbo-Modus auswirkt. Durch den Performance-Boost schneidet der Beelink Mini S12 in den Benchmarks durchschnittlich besser ab. Dass der Mini-PC dabei nicht überhitzt, liegt an der Heatsink, die Beelink verbaut hat. Mit jener wird der Intel N95-Prozessor gekühlt und eine Leistungsreduzierung vermieden. Der Prozessor verfügt über vier Rechenkerne und 6 Megabyte L3-Cache. Als GPU kommt eine Intel UHD Graphics zum Einsatz, die mit 1200 Megahertz getaktet ist.Der Beelink Mini S12 kann auch für Freizeit-Aktivitäten genutzt werden. Neben Office-Anwendungen oder rudimentärer Bildbearbeitung lassen sich auch leichte PC-Spiele auf dem Mini-PC installieren. Der kompakte Computer kann sich dafür eignen, Retro-Spielen ein neues Leben einzuhauchen. Spiele-Klassiker der 2000er benötigen keine Nvidia GeForce RTX 3080, um flüssig zu laufen. Weiterhin wäre der Einsatz als Emulator- oder Spiele-Streaming-Station denkbar. Der Beelink Mini S12 kann auch im Heimkino platziert und dort als Medien-Center verwendet werden. YouTube-Wiedergaben laufen ebenso flüssig wie Netflix-Serien.Der Beelink Mini S12 ist deutlich kleiner als der typische Windows-Desktop-PC. Auf 115 x 102 x 39 mm sind naturgemäß einige Abstriche zu machen. Der Mini-PC verfügt nicht über USB-C-Ports. Auch ein Fingerabdrucksensor wurde nicht verbaut. Dieser ist nur bei den größeren Modellen, wie etwa dem Beelink GTR6, vorhanden. Ähnlich wie alle anderen Beelink-PCs lässt sich der Mini-PC nicht über USB mit Storm versorgen. Über HDMI können 4K-Bildschirme mit 60 Hz angesteuert werden. Anders als bei größeren Modellen steht nur ein RAM-Slot zur Verfügung. Soll der RAM von 8 GB auf 16 GB erweitert werden, muss ein entsprechend großer SO-DIMM DDR4 RAM-Riegel gekauft werden.Der kompakte Computer eignet sich, auch aufgrund des leisen Lüfters, gut für den Einsatz im Büro. Denkbar wäre die Verwendung zum Bearbeiten von Uni-Texten oder den üblichen Home-Office-Tätigkeiten. Der 200-Euro-Rechner kann in diesem Zusammenhang ein attraktives Angebot für Menschen darstellen, die nur ein begrenztes Budget zur Verfügung haben. Allerdings müssen Tastatur, Maus, Lautsprecher und nicht zuletzt der Bildschirm zusätzlich angeschafft werden. Gerade letztere lassen sich günstig auf eBay-Kleinanzeigen ersteigern. Auf Amazon wird der Beelink Mini S12 für 239 Euro angeboten. Auf der Artikelseite lässt sich tagesaktuell ein 40 Euro Gutschein-Code aktivieren, der den Preis auf 199 Euro senkt. Beelink selbst bietet den Mini S12 etwas günstiger an: Legt man den Mini-PC auf der Artikelseite in den Warenkorb, werden am Check-out nur 179 Euro berechnet. Versandkosten fallen keine an.