Beelink EQ12 im Test: Leiser Office-PC mit Intel-Prozessor

Beim Beelink EQ12 handelt es sich um einen Mini-PC mit Intel Alder Lake N100-Prozessor . Der 4-Kerner taktet mit bis zu 3,4 GHz. Der kompakte Computer verfügt über 16 GB DDR5-RAM mit 4800 Megahertz. Es handelt sich um Single-Channel-RAM. Ab Werk ist eine 500 GB M.2-PCIe-SSD installiert. Der Beelink EQ12 verfügt über Wi-Fi 6 mit einer Datenübertragung von bis zu 600 Mbit pro Sekunde. Kabellose Kopfhörer oder Ähnliches können via Bluetooth 5.2 verbunden werden. Auf dem Gerät läuft Windows 11 Pro, welches beim ersten Start eingerichtet wird. Das vorinstallierte Betriebssystem unterstützt u.a. Deutsch und weitere europäische Sprachen. Beelink bietet den Mini-PC in "Navy Blue", "Pearl White", "Millennial Grey" sowie "Senior Grey" an.Der Beelink EQ12 verfügt über einen Typ-C-USB-Port. Dieser kann ein Videosignal bei 4K und 60Hz ausgeben. Ähnlich verhält es sich bei den zwei HDMI-Anschlüssen, die jeweils parallel verwendet werden können. Der Beelink E12 kann folglich mit bis zu drei Bildschirmen gleichzeitig verbunden werden. Weiterhin verfügt der Mini-PC über drei USB 3.2-Ports. Über einen Kopfhörer-Anschluss lassen sich bspw. kabelgebundene Kopfhörer anschließen. Auf der Rückseite befindet sich außerdem noch der Stromanschluss . Der Beelink EQ12 verfügt nicht über einen SD-Kartenslot; jener muss folglich bei Bedarf über ein USB-Kabel nachgerüstet werden.Der Hersteller empfiehlt den Mini-PC vor allem für Office-Tätigkeiten, Web-Browsing und Video-Streaming. Alle drei Aufgaben gelingen dem EQ12 im Alltag gut. Zudem sind ältere Spiele für den Mini-PC kein Problem. Als GPU kommt eine Intel UHD Graphics zum Einsatz. Die verbaute Hardware unterstützt die Wiedergabe von 4K-Inhalten sowie die AV1-Decodierung. Dateien im AV1-Format können in 8k bei 60fps auflösen. Unser Kollege Timm Mohn konnte im Test alle gängigen Video-Formate auf dem Beelink EQ12 abspielen, ohne dass diese ins Stocken gerieten. Die LED-Beleuchtung im Power-Button ist zwar hell, aber im Heimkino nicht störend.Beelink setzt beim EQ12 auf ein Dual-Lüfter-System, welches für einen möglichst leisen Betrieb sorgen soll. Einer der beiden Lüfter kühlt die CPU, der andere sorgt für einen insgesamt kühlen Betrieb. In der Praxis ist der Mini-PC während Arbeiten kaum zu vernehmen. Der EQ12 verbraucht im Betrieb maximal 25 Watt. Er eignet sich folglich auch für den Einsatz in einem PC-Setup, das möglichst wenig Strom verbrauchen soll. Ein Betrieb über Power-Delivery ist leider nicht möglich. Es wäre wünschenswert, wenn bei einem eventuellen Nachfolger ein Power-Delivery-Netzteil beigelegt werden würde.Die Internetverbindung über WLAN bleibt im Test stetig stabil: Streaming-Dienste geraten mit dem Intel Alder Lake N100 nicht ins Stocken. Weiterhin kommt es zu keinen Abbrüchen, keinem Internet-Ausfall oder sonstigen Übertragungsproblemen. Alternativ können für die Internetverbindung die beiden Ethernet-Ports auf der Rückseite verwendet werden. Beelink verbaut einen Intel i255-V-LAN-Chip. Über Bluetooth können unter anderem Spiele-Controller angeschlossen und Spiele über bspw. den Xbox-Controller gesteuert werden.Der Beelink EQ12 ist auch mit 8 GB Ram verfügbar. Die Wahl der Arbeitsspeichergröße wirkt sich nur auf den Preis, aber nicht auf die SSD-Kapazität aus: Auch die 8 GB-Variante verfügt über eine 500 GB PCIe-SSD. Sollte die SSD ersetzt werden, wird eine M.2 2280 NVMe-SSD benötigt. Eine neue SSD darf bis zu 2 TB groß sein. Der interne Speicherplatz lässt sich zudem über eine 2,5 Zoll HDD erweitern. Diese wird auf der Unterseite des kompakten Computers angebracht. Der Beelink EQ12 ist für 349,00 Euro auf Amazon verfügbar . Auf der Artikelseite lässt sich tagesaktuell ein 50 Euro Gutschein-Code, der den Preis folglich auf 299 Euro reduziert, einlösen. Durch die verschiedenen Farben des Mini-PC kann der Arbeitsplatz optisch etwas aufgelockert werden. Gerade die weiße Variante kann optimal zu einem farblich ähnlichem Bildschirm passen.