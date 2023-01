Beelink U59 im Test: Spannender Mini-Office-PC mit Intel-Prozessor

Beim Beelink U59 handelt es sich um einen Mini-PC mit Intel Celeron N5105-CPU . Der Prozessor verfügt über 4 Kerne und 4 Threads. Im Alltag taktet der Prozessor mit 2,0 Gigahertz. Wird mehr Leistung benötigt, kann die Leistung auf 2,9 GHz erhöht werden. Für die Grafik zeigt sich eine Intel UHD-GPU verantwortlich. Der Hersteller verbaut 16 GB RAM und eine 512 GB große M.2-SSD . Der Mini-PC eignet sich bspw. als kleines Media-Center: Die Wiedergabe von 4K-Videos ist problemlos möglich. Der Beelink U59 unterstützt bis zu drei Bildschirme gleichzeitig. Hierfür können die zwei rückseitigen HDMI-Ports sowie der USB-C-Anschluss auf der Vorderseite genutzt werden. Bei der Verwendung beider HDMI-Ports werden zwei Bildschirme mit 4K-Auflösung bei 60 Hz unterstützt.Im Alltag ist der Beelink U59 Office-Aufgaben gut gewachsen, der Celeron N5105 ist auch wahrlich keine High-End-Gaming-CPU. Auch die interne Intel UHD-GPU eignet sich eher für ältere Spieltitel oder solche, die nur geringe Anforderungen an das System stellen. "Disney Dreamlight Valley" läuft mit angepassten Grafik-Einstellungen flüssig auf dem Mini-PC. Für Retro-Gamer bietet der U59 genug Leistung: Classic-Games wie etwa "Star Trek Bridge Commander" oder "Driver" laufen flüssig. Die 11. Generation der Celeron Prozessoren kann überdies für Cloud-Gaming verwendet werden: Hierbei wird die PC-eigene Hardware nicht ganz so stark belastet. Im Office-Betrieb oder während der Netflix-, Amazon Prime- bzw. YouTube-Wiedergabe ertönt der Lüfter des Beelink U59 nie zu laut. Erst, wenn Grafik-aufwendige Spiele oder anspruchsvolle Aufgaben die Intel Celeron N5105 herausfordern, erhöht sich die Lüfter-Lautstärke. Es entsteht dabei allerdings keine zu aufdringliche Geräuschkulisse.Die Verbindung zum Router erweist sich im Test als stabil. Streaming-Wiedergaben laufen störungsfrei und ohne Buffer-Pausen. Beelink verbaut im Inneren des U59 eine Wi-Fi-5-Karte. Rückseitig befinden sich zwei Ethernet-Ports, sollte die kabelgebundene Verbindung zum Internet bevorzugt werden. Über Bluetooth 4.0 können bspw. Kopfhörer oder Lautsprecher verbunden werden. Die Anschaffung einer externen Audio-Lösung ist notwendig, da der Mini-PC nicht über einen internen Lautsprecher verfügt. Bluetooth kann auch verwendet werden, um bspw. Mäuse, XBOX-Controller oder Touchpads anzuschließen.Die 500 GB-SSD lässt sich auf Wunsch vom Nutzer austauschen. Hierfür müssen vier Schrauben auf der Unterseite gelöst werden. Beelink gibt an, dass SSDs bis zu einer Größe von 2 TB unterstützt werden. Zusätzlich kann auf der Unterseite des Mini-PCs noch ein weiterer 2,5 Zoll Datenträger eingebaut werden, wobei der Datenträger höchstens 7 mm hoch sein darf. Die Kapazität einer zusätzlichen Festplatte oder SSD sollte 2 TB nicht überschreiten. Der RAM kann ebenso ausgetauscht werden: Die zwei RAM-Steckplätze können maximal mit jeweils 16 GB-RAM-Riegeln belegt werden, woraus sich eine maximale Arbeitsspeichergröße von 32 GB ergibt.Der Lieferumfang ist wie von Beelink gewohnt üppig: Um den Mini-PC auf der Rückseite eines Monitors zu befestigen, liegt eine VESA-Halterung bei. Für die Verbindung mit zwei Bildschirmen werden zwei HDMI-Kabel mitgeliefert. Eines hiervon fällt sehr kurz aus. Jenes eignet sich bspw. für Situationen, in denen der Mini-PC auf der Rückseite eines Bildschirms montiert wird, wodurch das Kabelchaos auf dem Schreibtisch reduziert werden kann.Beelink nutzt den vorhandenen Platz beim U59 bestmöglich aus: Mit zwei Ethernet-Anschlüssen, vier USB-A-Ports und zwei HDMI-Anschlüssen ist der Mini-PC gut für den Alltag ausgestattet. Einzig ein SD-Karten-Slot fehlt dem Gesamtpaket. Beelink bietet den U59 Mini-PC standardmäßig mit 500 GB internem Speicherplatz und ab 8 GB RAM an. Der Beelink U59 ist ab 279 Euro auf Amazon verfügbar , das hier gezeigte Modell mit 16 GB RAM und 512 GB SSD kostet derzeit 309 Euro . Tagesaktuell lässt sich zudem auf der Artikelseite ein 40 Euro-Gutschein aktiveren, der den Preis noch weiter reduziert. Beim Hersteller selbst hingegen wird der Mini-PC sogar noch günstiger angeboten : Die 500 GB-Variante mit 16 GB RAM kostet dort 229 Euro. Wer auch mit etwas weniger RAM auskommt, kann weitere 30 Euro sparen und die Version mit nur 8 GB Arbeitsspeicher für 199 Euro kaufen.