AstrHori 85 mm f/2.8 Makro: Günstiges manuelles Tilt-Objektiv

Der Name AstrHori ist seltener zu sehen, doch der Hersteller kann durchaus Spannendes bieten. Das zeigt sich am Objektiv 85 mm f/2.8 Makro. Dabei handelt es sich um ein manuelles Makro-System mit Tilt-Funktion, einer Klasse, in der die Auswahl relativ klein ist. Die Kollegen von ValueTech TV haben es daher direkt einem Test unterzogen.Das Objektiv kann in seinen Spezialbereichen auch einiges bieten. Der Käufer muss sich aber auch darauf einstellen, dass man gezwungen sein kann, einige Kompromisse einzugehen. Zumindest wenn man wirklich ein Tilt-Objektiv sucht, ist das System zum Preis von gerade einmal um die 400 Euro durchaus lohnenswert, wenn es hingegen um Makro geht, gibt es bessere Alternativen.