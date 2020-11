Sigma liefert ein hervorragendes Makro-Objektiv für DSLMs ab

Sigma hat sein 105 mm f/2.8 DG DN Macro ART quasi neu aufgelegt. Das Objektiv ist nun allerdings für den Einsatz an spiegellosen Systemkameras ausgelegt. Und der Hersteller hat bei dem Produkt wirklich eine ziemlich gut Sache abgeliefert, wie unsere Kollegen von ValueTech TV in ihrem Test herausarbeiten.Es ist quasi kaum ein Punkt zu finden, an dem man nennenswerte Schwächen ausmachen kann. Selbst die Tatsache, dass Sigma sich auf neun Blendenlamellen beschränkt, was im Makro-Bereich eher die untere Menge darstellt, wirkt sich nicht negativ aus die Leistung aus. In Verbindung mit einem Preis von deutlich unter 800 Euro lässt sich in der Produktklasse wenig finden, was das Sigma-Produkt wirklich nennenswert ausstechen könnte.