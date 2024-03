AnkerWork M650: Mikrofon-Funkstrecke für viele Gelegenheiten

Update dauert etwas

Bei der AnkerWork M650 handelt es sich um eine kabellose Funkstrecke für eine Vielzahl an Geräten. Das Mikrofon-Set besteht aus einem Ladecase, zwei Sendern und einem Empfänger. Die Reichweite gibt der Hersteller mit 200 Metern an. Mit einer Akkuladung soll das Mikrofon-Set 200 Stunden laufen. Rückseitig kann die Transportbox via USB-C aufgeladen werden. Den aktuellen Akkustand zeigen vier LEDs auf der Front an. AnkerWork bietet das M650 in Weiß und Schwarz an. In beiden Fällen ziert eine goldene Linie die Mitte.AnkerWork bietet keine Android- oder iOS-App für das M650 an. Stattdessen kann man die Mikrofone mit der PC- bzw. Mac-App ansteuern. Um etwa Firmware-Updates einzuspielen, werden alle Bestandteile in das Transportcase gesteckt. Die Verbindung zum PC wird über das mitgelieferte USB-C-Kabel aufgebaut. Der Akku des Transportcases wird geladen, sobald man das M650 mit dem PC verbindet. Kopiert man regelmäßig Audio-Dateien vom internen Speicher, wird der Akku folglich dabei geladen. Am PC wird das AnkerWork M650 direkt erkannt.Bei unserem Kollegen Timm Mohn (https://winfuture.de/videos/tags/Timm+Mohn/) war direkt ein Update verfügbar. Stößt man die Aktualisierung für einen Sender an, werden nachfolgend alle weiteren Bestandteile des Sets auf den neuesten Stand gebracht. Es dauert durchaus etwas, bis alle Geräte auf dem neuesten Stand sind. Im Anschluss ist das M650 auf dem neuesten Stand. Die alltägliche Verwendung kann folglich beginnen. Um mit dem M650 loslegen, braucht man den Sender, den entsprechenden Adapter sowie den Empfänger. Über die Adapter kann das M650 mit Android- oder iOS-Geräten verbunden werden. Das ist auch möglich, wenn das Smartphone mit einem Case verwendet wird. Der Sender wird bspw. in den Lightning-Port vom iPhone gesteckt.Warum ein externes Mikrofon für Content-Creator wichtig ist, dürfte jeder wissen, der bereits ohne ein externes Mikrofon Aufnahmen gemacht hat: Filmt man auf etwas Distanz, ist man nur schwer zu verstehen. Kommt Wind dazu, wird es noch schwieriger. Ohne externen Mikrofon kann man in solchen Fällen eigentlich direkt einpacken und den Dreh verschieben. Eine solche Pleite kann das M650 verhindern: Das externe Mikrofon bringt die Stimme konzentriert in den Fokus der Aufnahme. Derzeit ist das AnkerWork M650 für 269,99 Euro auf Amazon verfügbar. Tagesaktuell lässt sich ein 50-Euro-Gutschein einlösen. Dieser reduziert den Gesamtpreis auf 219,99 Euro.