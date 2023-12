Shure MV7: Dynamisches Mikrofon für den Desktop im Test

Einstellungen per Hersteller-App

Beim Shure MV7 handelt es sich um ein dynamisches Mikrofon mit Micro-USB- und XLR-Ausgang. Durch den USB-Port ist das MV7 besonders für Menschen, die ihre bisher vorhandenen Peripheriegeräte für Aufnahmen nutzen möchten, geeignet. Out-of-the-box ist das Mikrofon mit USB-C-Tablets oder -Smartphones kompatibel. Anders als beim Shure SM7B kann die MV-Variante via App eingestellt werden. Hat man die optimalen Einstellungen gefunden, lassen sich jene über die Anwendung sperren, sodass keine Veränderungen möglich sind. Das MV7 verfügt über einen Gain von bis zu +36 Dezibel. Shure bietet das Mikrofon einzeln oder als Kit mit einem Manfrotto Tischstativ an. Alternativ lässt es sich im Set mit einem Boom-Arm erwerben.Bereits auf den ersten Blick fällt das Steuerelement an der Oberseite des Shure MV7 auf: Über beleuchtete LEDs lässt sich die Verstärkung einstellen. Das Touchfeld verfügt nicht über haptisches Feedback. Stattdessen leuchten, je höher der Gain eingestellt ist, mehr LEDs. Da das Touchfeld auf der Oberseite des MV7 angebracht wurde, lässt es sich gut bedienen. Über einen seitlichen Button kann dem Mikrofon der Ton abgedreht werden. Rückseitig lässt sich ein XLR- oder Micro-USB-Kabel anschließen. Erfreulicherweise sind keine Störgeräusche zu vernehmen, wenn Kopfhörer via Klinke ans Shure MV7 angeschlossen werden, um den aktuellen Ton der Aufnahme zu kontrollieren.Die Hersteller-eigene App kann auf der Shure-Homepage heruntergeladen werden. Dort müssen zunächst Name und E-Mail-Adresse eingetragen werden, um zum Download zu gelangen. Über die Anwendung können Einstellungen am Aufnahme-Ton vorgenommen werden. Zwar ist es möglich, die Einstellungen zu fixieren, allerdings kann man diese Sperre auch jederzeit aufheben und Veränderungen vornehmen. Zu den möglichen Einstellungen gehört u.a. der Mikrofonabstand zum Mund. Die Voice Isolation-Technologie soll die Stimme in den Mittelpunkt stellen und alles drumherum ausblenden. Das ist besonders praktisch, wenn man zum Beispiel in der Nähe eines Bahnhofes oder einer Baustelle wohnt. Die optimalen Einstellungen lassen sich nur per Trial-and-Error finden, sodass das Shure MV7 aktuell rege für Voice-overs unseres Kollegen Timm Mohn eingesetzt wird. Das Shure MV7 hört man bspw. im Voice-over zum BS8 Das Shure MV7 zeichnet sich vor allem durch seine Flexibilität aus: Neben dem XLR-Anschluss, der für Audio-Interfaces verwendet werden kann, lässt sich das Mikrofon mit so ziemlich jedem Endgerät verbinden. Selbst die App wird im Grunde nicht benötigt, da die Grundeinstellungen am Mikrofon selbst vorgenommen werden können. Ohne App lassen sich der Gain, die Abhörlautstärke und der Kopfhörermix einstellen. Das MV7 hebt sich aufgrund der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten auch von Alternativen wie dem MV51, welches nicht über einen XLR-Anschluss verfügt, ab. Auf Amazon ist das Shure MV7 mit Stativ aktuell für 242,15 Euro verfügbar . Verzichtet man auf jenes, zahlt man derzeit sogar mehr: In diesem Fall wird das Mikrofon für 269 Euro angeboten . Das Shure MV7 ist in Grau und Schwarz verfügbar.