Anker Solix RS40: So einfach ist der Aufbau einer Balkon-Solaranlage

Amortisierung dauert etwas

Beim Anker Solix RS40 handelt es sich um ein Balkonkraftwerk, das wir an dieser Stelle schon einmal allgemein vorgestellt haben . Ein solches kann dazu dienen, Strom im Garten, auf dem Balkon oder auf dem Dach zu produzieren. Steigende Stromkosten sind für viele Menschen eine Belastung, sodass immer mehr Balkonkraftwerke aufgestellt werden. Sind die häuslichen Voraussetzungen für die Solar-Anlage vorhanden, ist bei der Installation des Anker Solix RS40 keine professionelle Hilfe nötig. In insgesamt vier Paketen befindet sich alles, was für den Aufbau der wasserdichten Anlage notwendig ist. Das Set enthält die Solar-Panels, den Micro-Inverter und die Halterungen. Kostenlos dazu gibt es die passende Anker-App. Über die kostenlose Anwendung aus dem Play Store und App-Store können Strommengen jeder Zeit eingesehen werden. Die Solar-Anlage verbindet sich über Wi-Fi mit dem Internet und kann so Daten über den Ertrag sichtbar machen. Die Daten können im Maßstab pro Tag bis hin zum Jahres-Ertrag angezeigt werden.Vor der Anschaffung hat unser Kollege Timm Mohn die Voraussetzungen für das RS40 geprüft: Der Balkon selbst war ungeeignet für die PV-Anlage. Im Garten hingegen stellt diese kein Problem dar. Ist die Installation abgeschlossen, kann fortan Energie produziert werden. Das Anker SOLIX RS40 hat ein silbernes Netz, wie man es von vielen Solar-Panels kennt. Die P-Variante verfügt nicht nur über eine höhere Effektivität, sondern ist auch komplett schwarz. Die Effektivität des RS40 liegt laut Anker bei 21,3 Prozent.Eine erste Schätzung, wie viel Strom produziert werden kann, lässt sich auf der Anker-Homepage einsehen . Bei einem Zwei-Personen-Haushalt mit Garten bzw. Balkon in Richtung Westen können laut Ankers Prognosen im ersten Jahr 111 Euro eingespart werden. Dies entspricht einem Ertrag von 278 kWh. Nach fünf Jahren sollten bereits 603 Euro erwirtschaftet worden sein. Diese Prognose berechnet sich u.a. bei einem Neigungswinkel von 30 Grad. Verändert man die Montage auf 45 Grad, erhöht sich der Betrag bereits im ersten Jahr auf 122 Euro. Dies entspricht einem Ertrag von 305 kWh. Welcher Ertrag in der Praxis erwirtschaftet wird, muss sich im Einzelfall aber jeweils zeigen.Das Anker Solix RS40 ist wind- und wasserdicht. Die Solar-Module und die Kabel sind jeweils IP68 zertifiziert. Da die Solar-Panels stationär am Haus angebracht werden, ist eine solche Einstufung wichtig. Der Micro-Wechselrichter hingegen ist nach Schutzklasse IP67 zertifiziert. Anker gibt an, dass man der erste Hersteller, der den acht-stufigen Windtest vom TÜV bestanden hätte, sei.Balkonkraftwerke sind kürzlich um circa 20 Prozent günstiger geworden, da man aktuell keine Mehrwertsteuer auf die Geräte bezahlen muss. Das Anker Solix RS40 wird vom Hersteller für 989 Euro angeboten. Bei der Anschaffung sollte man sich über eventuelle Bezuschussungen, die den Preis reduzieren, informieren. Laut Anker-Homepage sind bis zu 750 Euro Zuschuss möglich. Auf der Artikelseite werden von Zeit zu Zeit Gutschein-Codes angeboten. Der Coupon "WSANKERSUMMER23" reduziert den Preis um 118,68 Euro. Umso weniger eigenes Geld in die Solar-Anlage fließt, umso schneller macht sich die Anschaffung verdient. Anker gibt 12 Jahre Garantie auf das RS40. Nach 25 Jahren soll die Photovoltaik-Anlage noch 80 % ihrer Leistung erbringen können. Als langlebiger bezeichnet der Hersteller das RS40P: Jene bietet nach 30 Jahren noch 88,8 Prozent ihrer Leistung.