Anker Solix RS40: So funktioniert die App zum Balkonkraftwerk

Start ist etwas umständlich

Das Anker Solix RS40 ist im zweier Pack oder als Single-Variante verfügbar. Das RS40 allein kommt mit einem 415 Watt Panel und dem Wechselrichter, aber ohne Halterung daher. Der Preis ist mit 599 Euro etwas niedriger als beim Doppelpack-Set. Im Duo werden beide Panels mit dem Wechselrichter verkabelt. Dieser wiederum wird über ein Kabel mit der Steckdose verbunden. Die Solar-Anlage ist nachfolgend bereit für den Betrieb. Hierfür wird eine App, in den gängigen App-Stores schlicht "Anker" genannt, benötigt.Die Anker-App ist kostenlos im App- und Playstore verfügbar. Die App funktioniert nur im Hochformat, auch wenn das Querformat durchaus praktisch sein könnte. In der App müssen zunächst die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden. Im Anschluss wird wahlweise ein Account erstellt oder dessen Daten eingegeben. Anschließend kann die Einrichtung der Solar-Anlage bereits beginnen. Je nach Smartphone wird man ggf. gefragt, ob die App mit Geräten in der Umgebung kommunizieren darf. Bei unserem Kollegen Timm Mohn war es nötig, den Wechselrichter manuell auszuwählen. Für die Verbindung ist es nötig, die Standortfreigabe zu aktivieren. Anschließend kann das Router-Passwort eingegeben werden. Die App ermöglicht die Verbindung zum Wechselrichter exakt 90 Sekunden später. Das WLAN-Netzwerk des Wechselrichters beginnt mit "Mi". Im Test wurde das Wechselrichter-WLAN direkt gefunden. Das Standard-Passwort lautet "12345678".Es folgt der wohl größte Stolperstein in der App-Einrichtung: nachdem die Anwendung mit dem Wechselrichter verbunden ist, soll das Steckdosenkabel eingeführt werden. Die App fragt außerdem, ob die LED am Wechselrichter grün leuchten würde. Nur, wenn dies der Fall ist, geht der Einrichtungsprozess weiter. Allerdings: Alle drei Punkte müssen händisch angekreuzt werden, die App erkennt die gegebenen Voraussetzungen nicht automatisch. Kaum ist dies geschehen, kann die Einrichtung abgeschlossen werden. Der Einrichtungsabschluss erfolgt, in dem ein Name für den Microinverter vergeben wird. Sobald die App eingerichtet ist, beginnt die Stromproduktion . Für jene ist nur wichtig, dass die Panels des Aufbaus passend in Richtung Sonne ausgerichtet wurden. Das Anker Solix RS40 ist auf der Hersteller-Homepage aktuell für 989 Euro verfügbar. Es lassen sich allerdings 118,68 Euro mit dem Code "WSANKERSUMMER23" einsparen. Umso niedriger die eigene Investition ins Balkonkraftwerk ausfällt, umso früher rentiert sich die Anschaffung.