Anker Solix RS40: So kommt man zum eigenen Balkonkraftwerk

Der Betriebsort

Balkonkraftwerke sind aktuell schwer im Trend - hier stellen wir daher das Anker Solix RS40 vor. Stationäre Solaranlagen sind derzeit auch durch den Photovoltaik-Gipfel der Bundesregierung in aller Munde ist. Auf jenem Gipfel wurde beschlossen, dass es zukünftig einfacher sein soll, selbst produzierten Strom ins Netz einzuspeisen und an die Nachbarn zu verkaufen. Bevor die Solaranlage aber angeschafft wird, sollte geprüft werden, ob eine solche überhaupt auf dem namensgebenden Balkon installiert werden kann.Anker bietet hierfür ein Quiz an. Über jenes erfährt man in wenigen Schritten, ob die Wohnung fit für das Balkonkraftwerk-Set ist. Auf der Seite werden auch die sieben Schritte, die vor einer Bestellung geklärt werden sollten, erklärt. Die erste Voraussetzung für eine Photovoltaikanlage sollte klar sein: einfallende Sonne. Ist der Balkon eher schattig gelegen, lohnen sich eventuell die Anschaffungskosten nicht. Um den Strom ins Netz speisen zu können, sollte die nächste Steckdose nicht weiter als fünf Meter entfernt sein. Es wird allerdings später ein 15 Meter Verlängerungskabel geben. Dies Anschaffung eines solchen ist empfehlenswert, falls die Kabelstrecke doch länger ausfallen muss. Je nach heimischer Ausgangslage kann man das Balkonkraftwerk auch abseits der Balkon-Brüstung betreiben.Eine weitere Hürde kann der Stromzähler darstellen: Im besten Fall verfügt man über einen Zwei-Richtungs-Stromzähler, der den Verbrauch auch zurückdrehen kann. Ein Drehscheibenzähler mit Rücklaufsperre ist ebenso für das Balkonkraftwerk geeignet. Einzig reine Drehscheibenzähler sind nicht mit dem Solar-Set kompatibel. Ein solcher muss aber nicht das Ende für Solar-Pläne bedeuten: Wenn sich der Stromzähler als inkompatibel erweist, kann beim Netzbetreiber ein Austausch beantragt werden.Auch die Steckdose, über die der Strom eingespeist werden soll, muss einigen Anforderungen gerecht werden. Der erste Punkt ist sehr einfach: Es muss sich um eine Schuko-Steckdose handeln. Wichtiger ist allerdings, dass überprüft wird, ob der Stromversorger den Betrieb erlaubt: Der Schuko-Stecker muss als Systemstecker erlaubt sein. Da das Solar-Panel auf dem Balkon angebracht wird, ist es notwendig, dass die Steckdose, in die der Strom eingespeist wird, wasserdicht ist. Ist dies nicht der Fall, wird ein Austausch der Steckdose nötig. Diesen Eingriff sollte am besten ein Elektriker durchführen. Damit das RS40 problemlos funktioniert, sollte die Steckdose eine Stromstärke von 16A aufnehmen können. In der Regel dürfte es hieran nicht scheitern. Auf keinen Fall sollte zwischen Solaranlage und Steckdose eine Mehrfachsteckdose platziert werden. Werden weitere Steckdosen auf dem Balkon benötigt, sollten diese zusätzlich installiert werden. Schließlich muss ein RCD vorhanden sein. Der Fehlerstrom-Schutzschalter sollte eine Stromstärke von 30 mA haben.So vielfältig wie die Montage-Möglichkeiten ausfallen, so zahlreich sind leider oft auch die Ausreden von Vermietern, warum eine Solaranlage nicht möglich sei. Bei vielen verbirgt sich hinter den fadenscheinigen Argumenten die Sorge, dass das Haus Schäden von der Installation davontragen könnte. Dies ist aber nicht der Fall: bei korrekter Installation sind keine Beschädigungen am Eigentum zu erwarten. Wichtig ist folglich, dass man mit dem Vermieter einen offenen Dialog anstrebt und für klare Verhältnisse sorgt.Schließlich fehlen noch zwei Schritte, um Strom ins Netz zu speisen: die Anmeldung beim Netzbetreiber und die Installation der Photovoltaikanlage. Hierfür stellen Hersteller wie Anker ausführliche Dokumentationen und Aufbauanleitungen zur Verfügung. Auch das genannte Quiz kann dabei helfen, herauszufinden, ob man die Solaranlage bei sich aufstellen kann. Die Platzierungs-Möglichkeiten sind der Balkon, das Dach, der Garten oder die Terrasse. Im Falle der letzten beiden Orte müssen jene mindestens 350 cm lang und 120 cm breit sein. Schmetterlingsdächer und Satteldächer eignen sich nicht für die PV-Anlage. Flachdächer hingegen stellen kein Problem dar. Auch beim Balkon gibt es Einschränkungen: Ein Holz-Geländer verträgt sich der mit RS40 nicht. Beton-Geländer sind ebenso wenig geeignet. Die wenigstens Gedanken muss man sich bei Metallgeländern machen. Hier ist nur die Größe wichtig: Solange die Brüstung 350x80x3 bis 7 cm misst, kann die Anlage installiert werden. Die Auswahl des Balkonkraftwerks obliegt dem Verbrauch selbst. Der Markt ist groß und wächst nicht nur wegen der medialen Berichterstattung über den Photovoltaik-Gipfel immer weiter. Das Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk-Set kostet in der Neigungsmontage-Ausführung 989 Euro. Im Set werden zwei Panels und der passende Wechselrichter mitgeliefert. Der Endpreis fällt mit dem Gutschein-Code "WSANKERSUMMER23" etwas geringer aus: Mit 118,68 Euro Rabatt würde das Balkonkraftwerk-Set 870,32 Euro kosten.