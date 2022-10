AMD Ryzen 7000 - So senkt man die Temperatur per Software

AMD Ryzen Master Download - Übertaktungstool

AMDs neue Ryzen-Prozessoren bringen viel Leistung, werden unter Last aber auch recht heiß. Unser Kollege von Zenchillis Hardware Reviews konnte beim Test des Ryzen 5 7600X Werte von bis zu 85 Grad messen. In einem weiteren Video erklärt er nun, wie man die Temperatur der CPU - und damit auch den Stromverbrauch - recht einfach per Software senken kann.Besonders leicht geht dies mit dem kostenlosen AMD Ryzen Master . Mit dem Tool lassen sich die CPU-Taktgeschwindigkeit und CPU-Spannung, wie im Video gezeigt, anpassen, um so für niedrigere Temperaturen und einen geringeren Stromverbrauch zu sorgen - der Verlust an Rechenleistung hält sich dabei in Grenzen.Im Einzelfall und bei anderen CPUs müssen hier natürlich andere Werte gewählt werden. Zusätzlich zum internen Test von AMD Ryzen Master helfen dabei noch weitere Tools wie CPU-Z HWInfo oder der Benchmark Cinebench