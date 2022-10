Core i5-13600K im Test: So schnell ist Intels neue Mittelklasse-CPU

Die ersten Prozessoren von Intels neuer Raptor Lake-Generation sind im Handel angekommen, in der Mittelklasse stellt Intel unter anderem den Core i5-13600K gegen die Konkurrenz von AMD auf. 14 Kerne und ein Takt von bis zu 5,1 GHz sollen hier für viel Leistung in Anwendungen und beim Spielen sorgen.Unser Kollege von Zenchillis Hardware Reviews hat den Intel Core i5-13600K in einigen aktuellen Spielen und Benchmarks getestet. Dabei vergleicht er die CPU auch mit ihrem Vorgänger, dem Core i5-12600K sowie dem AMD Ryzen 5 7600X und geht dabei auch auf die Wärmeentwicklung und den Stromverbrauch ein.