Wonder Woman 1984 - Der zweite Trailer zur Comicverfilmung ist da

DC nutzte die Aufmerksamkeit rund um das erste digitale DC Fandome-Event am Wochenende auch dazu, einen neuen Trailer zum Kinofilm Wonder Woman 1984 zu zeigen. Darin ist natürlich vor allem Gal Gadot in ihrer Rolle als Wonder Woman zu sehen, das Video erlaubt unter anderem aber auch einen ersten Blick auf ihre Gegenspielerin Cheetah.



Nach den Geschehnissen des ersten Films macht die Handlung des neuen Films einen grö­ßeren Sprung und findet nun in den 1980er Jahren statt. Dennoch trifft Diana be­zie­hungs­wei­se Wonder Woman auch hier auf den eigentlich verstorbenen Steve Trevor (Chris Pine), der sich offenbar aber erst noch in der für ihn ungewohnten Zeitlinie zurechtfinden muss. Viel Zeit für ein ruhiges Wiedersehen bleibt den beiden aber nicht, denn die Kampf-Ama­z-­ne bekommt es in Form von Cheetah (Kristen Wiig) und Max Lord (Pedro Pascal) mit gleich zwei neuen Gegenspielern zu tun.



Ursprünglich hätte Wonder Woman 1984 schön längst im Kino laufen sollen, nach ins­ge­samt zwei Verschiebungen (unter anderem wegen der Corona-Pandemie) wurde der Deutsch­land­start inzwischen auf den 1. Oktober 2020 verschoben.