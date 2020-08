The Batman - Erster Trailer mit Robert Pattinson als Dark Knight

Videos automatisch starten

Beim ausschließlich online abgehaltenen Event DC Fandome wurde am Wochenende unter anderem auch ein erster Trailer zu The Batman veröffentlicht, in dem der Schauspieler Robert Pattinson zum ersten Mal Gothams Helden verkörpert. Das Video macht deutlich, dass auch der neue Film wieder recht finster werden dürfte. Außerdem verrät das Video frische Details zur Story.



Mit The Batman bekommen Fans keinen Film geboten, der Batman als erfahrenen Super­hel-­den zeigt. Bruce Wayne ist hier nämlich erst in seinem zweiten Jahr als Verbrechens­be­kämp­fer unterwegs, bekommt es aber gleich mit einem bekannten Schurken zu tun: Denn kein geringerer als der Riddler (gespielt von Paul Dano) übermittelt dem Helden auf un­ge­wöhn­li­che Weise Botschaften.



Batman beziehungsweise Bruce Wayne wird im Film somit wohl mehr Detektivarbeit als in seinen bisherigen Auftritten leisten müssen, um die Spur des Riddlers verfolgen zu können. Weiterhin werden im Film unter anderem noch Zoë Kravitz als Catwoman und Jeffrey Wright als Kommissar James Gordon zu sehen sein. Nachdem die Dreharbeiten wegen der Corona-Pandemie längere Zeit pausieren mussten, ist derzeit der 30. September 2021 als Start­termin vorgesehen.