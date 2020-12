Wonder Woman 1984 - Neuer Trailer zur DC-Comicverfilmung

Videos automatisch starten

Während hierzulande noch immer Unklarheit über die Veröffentlichung von Wonder Woman 1984 herrscht, startet die nächste große DC-Comicverfilmung zumindest in den USA pünktlich zu Weihnachten im Kino. Anlässlich der CCXP Worlds wurde nun auch ein neuer Trailer in englischer Sprache veröffentlicht, der neben bekannten Ausschnitten auch ein paar neue Eindrücke enthält.



Auch in Wonder Woman 1984 übernimmt die Schauspielerin Gal Gadot die Rolle der ti­tel­gebenden Amazonenprinzessin, die es dieses Mal unter anderem mit der Schurkin Cheetah zu tun bekommt, die mit bürgerlichem Namen Barbara Ann Minerva heißt (gespielt von Kristen Wiig). Zudem wird Chris Pines in seiner Rolle als Steve Trevor zurückkehren.



In den USA startet Wonder Woman 1984 am 25. Dezember zeitgleich in ausgewählten Kinos sowie beim Streaming-Dienst HBO Max. In Deutschland sollte der Film eigentlich schon am 23. Dezember im Kino zu sehen sein, aufgrund des verlängerten Corona-Teil-Lockdowns wird dies aber kaum möglich sein. Fans sollten sich daher eher auf eine Ver­öf­fent­lichung im Januar 2021 (oder später) einstellen, auch wenn Warner Bros. noch keinen neuen Termin genannt hat.