Gran Turismo: Sony zeigt den ersten Trailer zum Kinofilm

Gran Turismo kommt ins Kino: Sony hat jetzt den ersten Teaser-Trailer zur Verfilmung der erfolgreichen PlayStation-Reihe veröffentlicht. Dieser zeigt reichlich PS-starke Rennaction und verrät Details zur Handlung, außerdem wurde der Starttermin verraten.Wie es von offizieller Seite heißt, erzählt Gran Turismo die wahre Geschichte von Jann Mardenborough (gespielt von Archie Madekwe) und dessen Aufstieg von einem Gran Turismo Spieler zum echten Profi-Rennfahrer. Eine zentrale Rolle werden im Film dabei die Nissan-Wettbewerbe zwischen 2008 und 2016 spielen, an denen Mardenborough erfolgreich teilnahm. Versprochen wird im Video eine Mischung aus Rennfahr-Action, Drama und einer Liebesgeschichte.Regie bei Gran Turismo führte Neill Blomkamp, das Drehbuch stammt von Jason Hall und Zach Baylin. Neben Madekwe sind in weiteren Rollen unter anderem David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Geri Halliwell Horner, Djimon Hounsou, Maximilian Mundt und Thomas Kretschmann zu sehen. Kinostart in Deutschland ist am 10. August 2023.