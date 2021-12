The Batman: Neuer Trailer zum kommenden DC-Blockbuster ist da

Nächstes Jahr legt zum ersten Mal Robert Pattinson das Fledermauskostüm an: Im März 2022 feiert The Batman seine Premiere im Kino und der Dunkle Ritter muss sich dann auf die tödlichen Spiele des Riddlers einlassen. Dass es dabei ordentlich zur Sache gehen wird, macht nun ein neuer Trailer deutlich, der außerdem viele neue Szenen mit Catwoman zeigt.Der neueste Trailer stimmt auf das ein, was uns in The Batman erwartet: Nämlich ein überaus düsterer Ritt durch Unterwelt Gothams, in der sich ein noch recht unerfahrener Batman auf die Spur des Riddlers (Paul Dano) begibt. Dieser mordet sich nämlich gerade durch die Elite Gothams und hinterlässt an den Tatorten kryptische Hinweise für Batman. Mit Catwoman (gespielt von Zoë Kravitz) findet Batman eine neue Verbündete, die ihm dabei hilft, dem Riddler das Handwerk zu legen.In dem Film werden noch unter anderem noch Jeffrey Wright als Officer James Gordon, John Turturro als Carmine Falcone, Andy Serkis als Alfred und Colin Farrell als Oswald Cobblepot mit dabei sein. In Deutschland startet der Film am 3. März 2022 im Kino.