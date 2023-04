The Flash: Im zweiten Trailer kollidieren Vergangenheit und Zukunft

The Flash bringt das Multiversum durcheinander

Wenn ein Batman nicht genug ist

Mit The Flash bekommt der von Ezra Miller gespielte Superheld sein erstes Kino-Soloabenteuer und wird in diesem dann gleich das ganze DC-Universum durcheinanderwirbeln. Jetzt gibt es den zweiten Trailer, in dem gleich mehrere Welten und Zeitlinien aufeinanderprallen.In dem Film reist Barry Allen (auch bekannt als The Flash) mithilfe seiner Superkräfte in der Zeit zurück, um den Mord an seiner Mutter zu verhindern. Allerdings zieht dieser Eingriff in die Vergangenheit eine folgenschwere Veränderung der Zukunft mit sich und erschafft eine Realität, in welcher der Superschurke General Zod zurückkehrt, um die Erde zu vernichten.Zod hatte bereits im Superman-Film Man of Steel aus dem Jahr 2013 einen Auftritt und wird so wie damals auch im neuen Flash-Film von Michael Shannon verkörpert. Doch dies ist nicht die einzige Rückkehr eines bekannten Charakters/Schauspielers ins DC-Universum, bei Weitem nicht: Um das von ihm angerichtete Chaos wieder in Ordnung zu bringen, benötigt Barry nämlich heldenhafte Verstärkung und findet diese etwa in Michael Keatons Batman, der zunächst allerdings aus dem Ruhestand zurückgeholt werden muss.Der mittlerweile 71 Jahre alte Schauspieler hatte den dunklen Ritter zuletzt vor 31 Jahren in Batmans Rückkehr gespielt. Allerdings wird Keaton nicht der einzige Batman in dem Film bleiben, denn auch Ben Affleck kehrt noch einmal in seine Rolle als Bruce Wayne bzw. eben Batman zurück - das Multiversum macht es möglich.Weitere Rollen spielen unter anderem Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue. Im neuen Trailer ist außerdem Sasha Calle in ihrer Rolle als Supergirl zu sehen, die ebenfalls in den Kampf gegen General Zod einsteigt. Comic-Fans dürfen aber sicherlich noch mit weiteren überraschenden Auftritten rechnen.Ob dem tatsächlich so ist, zeigt sich spätestens am 15. Juni 2023, wenn The Flash in den deutschen Kinos startet. Regie bei dem Film führte Andy Muschietti, der unter anderem auch schon für die beiden Teile der Stephen King-Neuverfilmung von Es und bei dem Horrorfilm Mama in dieser Position mitwirkte.