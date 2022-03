DC League of Super-Pets - Neuer Batman-Trailer zum Animationsfilm

Während Bruce Wayne derzeit in The Batman Gotham vor dem Bösen beschützt, muss der Dunkle Ritter in DC League of Super-Pets schon bald selbst gerettet werden - genauso wie die weiteren Mitglieder der Justice League. Zum Glück können sich die Helden dabei auf ihre treuen Haustiere verlassen. Jetzt stimmt ein neuer Trailer auf den Animationsspaß ein.Im Mittelpunkt des Trailers stehen Batman, dem in der englischen Originalfassung Keanu Reeves seine Stimme leiht, und sein Hund Ace. Wie wir lernen, kann Ace auf eine ähnlich finstere Vergangenheit wie sein Herrchen zurückblicken und offenbar teilt dieser auch viele Charakterzüge mit Batman. Synchronisiert wird der Hund übrigens vom Schauspieler und Comedian Kevin Hart.Ebenfalls mit dabei sind unter anderem Dwayne Johnson als Super-Hund Krypto, Vanessa Bayer als Schwein PB oder Diego Luna als Eichhörnchen Ch'p. DC League of Super-Pets startet am 18. Mai 2022 im Kino.