Teenie-Superheldin: Ms. Marvel startet heute bei Disney Plus

Pubertät trifft auf Superkräfte

Auftritt in Marvel's Avengers

Bei Disney+ geht heute die nächste Superheldenserie an den Start: In Ms. Marvel steht eine recht junge und eher wenig bekannte Heldin im Mittelpunkt, die bislang noch keinen großen Auftritt in Marvel Cinematic Universe hatte und nun zunächst einmal lernen muss, mit ihren neu entdeckten Kräften zurechtzukommen.Nachdem bei Disney+ erst kürzlich die erste Staffel von Moon Knight zu Ende ging, gibt es ab sofort bereits wieder Nachschub: Ms. Marvel erzählt die Geschichte der 16-jährigen Kamala Khan (gespielt von Iman Vellani), die eigentlich ein ganz normales (wenn auch etwas "nerdiges") Mädchen ist, das Comics liebt, sich gern als ihr großes Idol Captain Marvel verkleidet und eigene Fan-Fiction schreibt, sich aber auch mit den größeren wie kleineren Problemen des Teenager-Alltags herumschlagen muss.Diese ziemlich gewöhnliche Dasein endet jedoch abrupt, als Kamala eines Tages plötzlich selbst ganz reale Superkräfte entwickelt - und diese nun irgendwie mit ihrem eher unspektakulären Teenie-Dasein vereinbaren muss. Wie der Trailer zeigt, gehen ihre Kräfte dabei von einem magischen Armband aus, dass sie von ihrer Urgroßmutter aus Pakistan als Geschenk erhalten hat. Ms. Marvel ist somit die erste Superheldin mit pakistanischen Wurzeln im Marvel-Universum. In der Serie unterscheiden sich ihre Superkräfte allerdings sichtlich von der Comicvorlage.Die Serie ist dabei nicht der erste Auftritt der jungen Heldin jenseits der Comicvorlage: Bereits 2020 übernahm diese nämlich die Hauptrolle in der Kampagne des Videospiels Marvel's Avengers , wo diese dabei mithelfen musste, die Avengers wieder zusammenzuführen und die Welt vor einer Katastrophe zu bewahren.Die erste Episode von Staffel 1 ist ab sofort im Abonnement von Disney+ enthalten, fünf weitere folgen im wöchentlichen Rhythmus.