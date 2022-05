She-Hulk: Disney zeigt den ersten Trailer zur neuen Marvel-Serie

Im Sommer wird das Marvel Cinematic Universe wieder um eine weitere Superheldin reicher. Die neue Serie She-Hulk geht im August bei Disney+ an den Start und erzählt die Geschichte der Rechtsanwältin Jennifer Walters, die eines Tages dieselben Kräfte wie der Hulk erhält - mit ziemlich großen Auswirkungen auf ihren Alltag, wie der erste witzige Trailer nun zeigt.Es wird grün im Marvel-Universum: In She-Hulk - Die Anwältin (im Original: Attorney at Law) bekommen wir es nämlich mit einer weiblichen Version des Hulk zu tun. Hauptfigur der Serie ist Jennifer Walters (gespielt von Tatiana Maslany), Anwältin für Menschen mit Superkräften und zufällig auch Cousine von Bruce Banner (Hulk). Nach einem Unfall und einer dadurch notwendigen Bluttransfusion bekommt auch sie dieselben Superkräfte wie ihr Cousin, die sie zunächst aber zu kontrollieren lernen muss.Auch wenn die neue Serie einen deutlich humorvolleren Ton als die bisherigen Marvel-Serien bei Disney+ anzuschlagen scheint, kündigt sich mit Abomination (Tim Roth) auch ein durchaus ernstzunehmender Gegenspieler für die grüne Heldin im Trailer an. She-Hulk startet am 17. August 2022.