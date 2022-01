Moon Knight: Disney+ zeigt den bisher ungewöhnlichsten Superhelden

Irdisches Gefäß für einen Gott

Marvels Batman

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) ist mittlerweile ein wichtiges Standbein des Streaming-Dienstes von Disney, mittlerweile wurden vier (Real-)Superhelden-Serien veröffentlicht: WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki und Hawkeye. Dazu kommt noch die animierte Produktion What if…? Ende März erscheint die nächste Serie: Moon Knight.Moon Knight ist dabei etwas durchaus Besonderes und sogar Ungewöhnliches: Denn bisher kamen auf Disney+ allesamt bekannte und prominente Charaktere zu Serien-Ehren, Moon Knight ist selbst für Comic-Kenner keine Figur, die allen gut vertraut ist. Denn der von Oscar Isaac gespielte Marc Spector ist ein ehemaliger Söldner, der offensichtlich nicht alle Tassen im Schrank hat. Spector besitzt nämlich multiple Persönlichkeiten, was vor allem daran liegt, dass er vom ägyptischen Gott des Mondes Khonshu als Avatar bzw. Verbindung zur Erde genutzt wird.Seine multiplen Persönlichkeiten haben auch zur Folge, dass er (zumindest in den Comics) mehrere Leben führt, u. a. als Milliardär Steven Grant - allerdings ist anzunehmen, dass die Serie diese Hintergrundgeschichte etwas anpassen wird. Jedenfalls ist Moon Knight ein (Anti-)Held, der seine eigene Gewalt zwar auslebt, sich damit aber auch schwer tut.Es ist sicherlich nicht völlig verkehrt, Moon Knight als Marvels Version von Batman zu bezeichnen. Das liegt auch daran, dass Marc Spector wie Bruce Wayne (in aktuelleren Versionen des Charakters) keine klassischen übernatürlichen Fähigkeiten besitzt, sondern zu weltlichen Hilfsmitteln wie Kampfkunst und High-Tech-Gadgets greift.In der Serie ist Spector als Mann zu sehen, der zwischen Traum und Realität nicht unterscheiden kann und mit Oscar Isaac haben die Macher auch eine hervorragende Schauspielerwahl getroffen. Auch der Antagonist ist erstklassig, denn hier treffen wir auf Ethan Hawke, der als Kultanführer zu sehen ist. Dieser will Spector dazu bringen, die Dunkelheit in ihm akzeptieren. Wie und weshalb werden wir ab dem 30. März 2022 auf Disney+ erfahren.