The Falcon and the Winter Soldier - Der erste Trailer zur Serie ist da

Mit The Falcon and the Winter Soldier startet demnächst beim Streaming-Dienst Disney+ eine neue Marvel-Serie um die beiden titelgebenden Helden. Nach einer Verschiebung in das nächste Jahr steht nun auch der genaue Termin für die Premiere fest, außerdem gibt es einen ersten Trailer, der vor allem jede Menge Action liefert.



The Falcon and the Winter Soldier spielt im Marvel Cinematic Universe, ist inhaltlich also direkt mit den Marvel-Kinofilmen der letzten Jahre verknüpft. Genauer gesagt spielt die Serie unmittelbar nach den Geschehnissen in Avengers: Endgame. Wie es der neue Trailer verrät, bekommen es Falcon (gespielt von Anthony Mackie) und der Winter Soldier (Sebastian Stan) mit dem Schurken Baron Zemo (Daniel Brühl) zu tun.



Eigentlich hätte The Falcon and the Winter Soldier bereits in diesem Jahr bei Disney+ an den Start gehen sollen, doch daraus wurde bekanntermaßen nichts. Als neues Datum steht nun der 19. März 2021 fest.