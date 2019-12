Stranger Ghostbusters: Erster Trailer zur Rückkehr der Geisterjäger

Videos automatisch starten

Da ist er endlich, der erste Trailer zur "echten" Fortsetzung von Ghostbusters. Der dritte Teil mit dem Untertitel Afterlife, der aus unerfindlichen Gründen in Deutschland Legacy lautet, ist aber natürlich nicht eine Fortsetzung der ersten beiden Filme, sondern wirkt eher wie Stranger Things: Der Film.



Der erste Ghostbusters-Film kam 1984 in die Kinos und ist bis heute ein Streifen, den man sich immer und immer wieder ansehen kann. Die Fortsetzung war zwar nicht originell, verstand es aber dennoch, zu unterhalten. Es folgten viele Jahre und Jahrzehnte, in denen Fans einen dritten Teil forderten, doch diese Rufe blieben ungehört. Das lag vor allem daran, dass sich Bill Murray lange Zeit einem Film mit Originalbesetzung verweigert hat und später, weil Harold Ramis 2014 verstorben ist.



2016 gab es dann doch einen neuen Ghostbusters-Film, doch der zog heftige Reaktionen und blanken Hass auf sich. Das lag vor allem daran, dass man hier das Original mit ausschließlich weiblichen Figuren neu interpretierte. Das ging vielen Fans zu weit, der Film kam bei der Kritik dennoch ganz gut weg und schlug sich auch solide an den Kinokassen.



Stranger Ghostbusters Nächstes Jahr gibt es einen weiteren neuen Film und dieser wird sicherlich wieder für Diskussionen sorgen, allerdings dürften diese aktuell vermutlich gemäßigter ausfallen. Denn Afterlife/Legacy führt die Geschichte in einer Kleinstadt weiter. Die meisten wird der Trailer auch an Stranger Things erinnern, was sicherlich auch daran liegt, dass Finn Wolfhard eine der (jugendlichen) Hauptrollen übernimmt. Und Wolfhard spielt in der Netflix-Serie den zentralen Protagonisten Mike Wheeler.



In Ghostbusters: Afterlife ziehen jedenfalls Mutter Callie (Carrie Coon) mit ihren Kindern Phoebe (Mckenna Grace) und Trevor (Finn Wolfhard) in ein Kaff in Oklahoma. Dort entdecken sie nicht nur das "Ectomobile" und andere Ghostbusters-Utensilien, sondern auch ihre Verbindung bzw. Verwandtschaft zu den originalen Geisterjägern.



Afterlife ist aber als echte Fortsetzung zu werten, denn die meisten Schauspieler der ersten Filme sind wieder (in Nebenrollen) an Bord, darunter Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver und ja, auch Bill Murray. Im Trailer sind sie aber allesamt nicht zu sehen.