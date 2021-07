Ghostbusters: Legacy - Sony Pictures zeigt den 2. Trailer zum Kinofilm

Videos automatisch starten

Sony Pictures hatte erst gestern einen neuen Trailer zum Kinofilm Ghostbusters: Legacy versprochen und inzwischen auch Wort gehalten: Das Video rückt dabei vor allem die beiden Kinder in den Mittelpunkt, die in einer amerikanischen Kleinstadt das "Erbe" der echten Ghostbusters antreten.



Auch der zweite Trailer lässt es nicht unmittelbar vermuten, aber: Bei Ghostbusters: Legacy handelt es sich weder um ein Spin-off noch eine Neuinterpretation der Marke, sondern um eine direkte Fortsetzung des zweiten Ghostbusters-Films aus dem Jahr 1989. Zwar sind auch viele Stars von damals wieder mit dabei, allerdings nur in Nebenrollen, denn im Fokus stehen dieses Mal die alleinerziehende Mutter Callie (Carrie Coon) und vor allem ihre beiden Kinder Phoebe (Mckenna Grace) und Trevor (Finn Wolfhard). Die drei ziehen in eine scheinbar recht langweilige Kleinstadt in Oklahoma, entdecken dort aber schon bald ihre Verbindung zu den originalen Geisterjägern und dem geheimnisvollen Erbe ihres Großvaters.



Ghostbusters: Legacy (in den USA: Ghostbusters: Afterlife) sollte ursprünglich schon im letzten Jahr im Kino starten, pandemiebedingt musste der Termin jedoch nach 2021 verschoben werden. Derzeit ist der 11. November anvisiert.