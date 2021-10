Ghostbusters Legacy: Trailer bringt die neuen Geisterjäger in Stellung

In ziemlich genau einem Monat startet Ghostbusters: Legacy in den deutschen Kinos, um dann hoffentlich an die Erfolge der beiden ersten Ghostbusters-Filme der 1980er Jahre anzuknüpfen. Ein neuer internationaler Trailer soll vorab noch einmal die Vorfreude anheizen: Neben bekanntem Material zeigt der Clip auch einige neue Szenen.



Zwar wird es in Ghostbusters: Legacy ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern geben, im Mittelpunkt steht jedoch eine neue und deutlich jüngere Generation an Geisterjägern: Namentlich sind dies zunächst die Geschwister Trevor (Finn Wolfhard) und Phoebe (Mckenna Grace), die zusammen mit ihrer Mutter in eine Kleinstadt in den USA ziehen und dort ihre Verbindung zu ihrem Großvater, einem der ursprünglichen Ghostbusters, entdecken. Neben den bekannten Geisterjäger-Gadgets und sogar dem Ectomobil dürfen hier dann natürlich auch jede Menge Geister nicht fehlen, die schon bald das beschauliche Städten heimsuchen.



Regie bei dem Film führte Jason Reitman, Sohn des originalen Ghostbusters-Regisseurs Ivan Reitman. Kinostart in Deutschland ist am 18. November 2021. Ein gleichzeitiges Streaming-Angebot wird es nicht geben.