Ghostbusters: Legacy - Der finale Trailer zur verrückten Geisterjagd

In wenigen Tagen startet Ghostbusters: Legacy im Kino. Der Film soll von Fans als offizielle Fortsetzung der ersten beiden Geisterjägerfilme verstanden werden und sich auch durchaus so anfühlen - auch wenn die alte Crew nun nicht mehr im Mittelpunkt des Geschehens steht und stattdessen Kinder auf Gespensterjagd gehen.



Im neuen und zugleich auch letzten Trailer zu Ghostbusters: Legacy (im Original: Ghostbusters: Afterlife) gibt es noch einmal einiges zu entdecken: Neben bereits bekannten Szenen und neuen Schnipseln sehen wir hier nun auch, zumindest angedeutet, die alten Geisterjäger, die im Film einen (vielleicht nicht ganz so) kleinen Gastauftritt haben werden.



In Ghostbusters: Legacy dreht sich alles um die beiden Geschwister Trevor (Finn Wolfhard) und Phoebe (Mckenna Grace), die erst kürzlich zusammen mit ihrer Mutter in eine amerikanische Kleinstadt gezogen sind und dort herausfinden, dass ihr verstorbener Großvater einer der originalen Ghostbusters war.



Regie bei Ghostbusters: Legacy führte Jason Reitman. Dessen Vater Ivan Reitman hatte damals die beiden ersten Ghostbusters-Filme inszeniert. Kinostart in Deutschland ist am 18. November 2021.