Andor: "Special Look"-Video stimmt auf den Start der neuen Serie ein

Am Mittwoch startet die neue Star Wars-Serie Andor bei Disney+. Zur Einstimmung wurde vorab nun ein neues Video veröffentlicht, das noch einmal deutlich macht, wie die Serie in dem Science-Fiction-Universum verankert ist.Der "Special Look" enthält daher nicht nur Ausschnitte aus der Serie, sondern er zeigt auch einige wichtige Schlüsselmomente aus Rogue One: A Star Wars Story (2016) und Star Wars: Episode 4 - Eine neue Hoffnung (1977). Andor thematisiert in zwei Staffeln das Entstehen des Widerstands gegen das Imperium und rückt dabei Cassian Andor (gespielt von Diego Luna) in den Mittelpunkt. Das Finale soll dann nahtlos in den Film Rogue One überleiten.Staffel 1 von Andor startet am 21. September 2022 bei Disney+, zur Premiere gibt es gleich drei Episoden am Stück, die restlichen folgen dann im wöchentlichen Rhythmus. Vor einer Woche hatte Disney den finalen Serientrailer veröffentlicht.