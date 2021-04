Star Trek: Picard - Fans sind begeistert, ER kehrt in Season 2 zurück

Q kehrt zurück

Am 5. April 2063 nahm die Menschheit erstmals Kontakt mit einer außerirdischen Spezies auf, zumindest in Star Trek . Der Flug der Phoenix resultierte im Aufeinandertreffen mit den Vulkaniern und den so genannten First Contact Day zelebrierte Paramount Plus mit der Bekanntgabe wichtiger Neuigkeiten zu Star Trek.Die erste Staffel von Star Trek: Picard wurde von Fans mit großer, ja riesiger Spannung erwartet. Doch das Ergebnis war bestenfalls mittelmäßig, so mancher hat die Rückkehr von Patrick Stewart als Jean-Luc Picard sogar als Debakel bezeichnet. Es gab eine Zeit lang Spekulationen, dass die Serie nach nur einer Staffel wieder abgesetzt wird.Doch das ist - für Fans glücklicherweise - nicht der Fall gewesen und die Serie, die in den USA auf dem neuen (bzw. neu benannten) Streaming-Portal Paramount Plus und hierzulande auf Amazon Prime zu sehen ist, wird in eine zweite Staffel gehen. Die ersten Details dazu wurden in der Nacht auf heute bekannt gegeben, denn im Rahmen eines Streaming-Events anlässlich des First Contact Day verkündeten die Macher gleich mehrere Neuigkeiten zu Star Trek.Die sicherlich wichtigste News durfte Will Wheaton anmoderieren, dieser interviewte Patrick Stewart und wie sich nach knapp zwei Minuten herausstellte auch John De Lancie. Den Darsteller von Q muss man Fans sicherlich nicht extra vorstellen, denn das war der sicherlich kultigste Schurke von Star Trek: The Next Generation (TNG).Allzu viele konkrete Informationen hatte das TNG-Trio nicht zu bieten, es wird aber auch noch eine Weile dauern, bis man die neuen Streiche des Mitglieds des Q-Kontinuums erleben kann. Denn die zweite Staffel von Star Trek: Picard wird es erst 2022 zu sehen geben. Das Stichwort für die zweite Season ist "Zeit", denn dieses spielt auch im Teaser-Trailer eine Rolle. Dieser ist an sich nur wenig aussagekräftig, endet aber mit dem Buchstaben Q und dem De Lancie gesprochenen Satz: "Die Prüfung endet nie."Übrigens wurde auch die nächste Staffel von Star Trek: Discovery bestätigt, hier müssen Fans nicht so lange warten, denn Staffel 4 wird es noch dieses Jahr zu sehen geben.