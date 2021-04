Star Trek: Picard - Der Teaser zur zweiten Staffel ist da

Zwar geht Star Trek: Picard erst nächstes Jahr weiter, dennoch wurde jetzt schon ein erster kurzer Teaser zur zweiten Staffel veröffentlicht, der die Rückkehr eines überaus mächtigen Seriencharakters mehr als deutlich ankündigt. Fans werden in dem rund eine Minute langen Video sicherlich auch noch das eine oder andere spannende Detail entdecken können.Der neue Teaser wurde anlässlich des diesjährigen First Contact Day (5. April) veröffentlicht und zeigt einen Rundgang durch Picards Arbeitszimmer, in dem einige Gemälde, Skulpturen und Reliquien zu sehen sind. Konkret verrät all dies leider nichts über den Inhalt der zweiten Staffel - abgesehen von der letzten Einstellung: Hier löst sich eine Spielkarte auf, sodass nur noch das "Q" übrigbleibt. Eine Rückkehr des übermächtigen extra-dimensionalen Wesens Q dürfte damit als gesichert gelten.Staffel 2 von Star Trek : Picard startet irgendwann 2022 bei Paramount+. In Deutschland ist Staffel 1 derzeit bei Amazon Prime zu sehen.