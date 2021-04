Star Trek: Discovery - Der erste Teaser stimmt auf Staffel 4 ein

Am gestrigen Ostermontag haben Trekkies weltweit den First Contact Day gefeiert - na­tür­lich ausschließlich online. Neben einem ersten Teaser zur zweiten Staffel von Star Trek : Picard wurde auch ein Video zur 4. Staffel von Star Trek: Discovery veröffentlicht, das im Vergleich zum Picard-Teaser deutlich aussagekräftiger ist.Nachdem sich die Crew der Discovery an ihren gewaltigen Zeitsprung in die Zukunft ge­wöhnt hat, bahnt sich nun eine neue Gefahr an: im Teaser sind die Auswirkungen einer verheerenden Gravitations-Anomalie zu sehen, welche die Zukunft aller innerhalb wie au­ßer­halb der Föderation bedroht.Die 4. Staffel von Star Trek: Discovery soll noch in diesem Jahr starten, ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht. Während es in den USA bei Paramount+ weitergeht, werden die neuen Folgen hierzulande voraussichtlich wieder bei Netflix zu sehen sein.