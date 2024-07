Star Trek: Lower Decks - Teaser und Termin für die finale Staffel

Zum Abschied wird's noch mal lustig

Mehr Star-Trek-Comedy in Planung

Paramount+ hat einen ersten Teaser-Trailer zur kommenden fünften Staffel der Animationsserie Star Trek : Lower Decks veröffentlicht. Diese wird zwar leider auch die letzte Staffel sein, zum Abschluss dürfen sich Fans aber noch einmal auf zehn neue Folgen freuen.In der Ankündigung heißt es, dass die Crew der USS Cerritos in Staffel 5 die Aufgabe erhält, "Weltraumschlaglöcher" zu schließen. Die Risse im Subraum bringen nämlich den Alpha-Quadranten ganz schön durcheinander. Eigentlich kein Problem für Mariner, Boimler, Tendi und Rutherford, allerdings sorgen ganz nebenbei noch wütende Klingonen, diplomatische Katastrophen, geheimnisvolle Morde und sogar ein Orion-Krieg für Ärger. Und dann stehen da natürlich auch noch die Karriereziele der Besatzung im Weg.Los geht es am 24. Oktober 2024, weltweit auf Paramount+. Die zehn neuen Episoden erscheinen dann immer donnerstags, sodass das Finale kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember, über die Bildschirme flimmert.Auch wenn die Reise der USS Cerritos damit endet, ist Comedy-Nachschub im Star Trek-Universum bereits in Planung, allerdings nicht als Zeichentrick, sondern als Live-Action-Serie . Diese soll Trekkies dann ins 25. Jahrhundert führen und auf einem Ferienresort-Planeten spielen. Einen Titel oder Termin gibt es bislang nicht.