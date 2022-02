Super Bowl 2022: Paramount stimmt auf Sonic the Hedgehog 2 ein

Paramount Pictures zeigte zum Super Bowl zwar keinen neuen Trailer, aber zumindest gleich zwei neue TV-Spots zu dem Film. Neben vielen coolen Sprüchen und Anspielungen auf die Popkultur gibt es für Fans des blauen Igels hier jede Menge zu entdecken und so sehen wir beispielsweise kurz einen Chaos Emerald und einen riesigen Robotnik-Mech - Sonics Gegenspieler kehrt natürlich auch persönlich auf die Erde zurück. Ebenfalls mit dabei: Tails und Knuckles. Kinostart in Deutschland ist bereits am 31. März 2022.