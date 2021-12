Sonic the Hedgehog 2 - Erster Trailer zum neuen Kinofilm eingetroffen

Nächstes Jahr gibt es mit mit Sonic Frontiers nicht nur ein neues Videospiel mit Segas blauem Kult-Igel Sonic, sondern auch einen weiteren Kinofilm: Auch Sonic the Hedgehog 2 dürfte wieder ähnlich unterhaltsam und chaotisch wie sein Vorgänger werden. Wie der erste Trailer zeigt, kehrt auch Dr. Robotnik zurück - und zwei weitere bekannte Charaktere sind dieses Mal auch mit dabei!In Sonic the Hedgehog 2 lebt Sonic auch weiterhin in der Stadt Green Hills und versucht, sich dort als nützlich zu machen. Oder anders ausgedrückt: Er spielt den Helden, scheint jedoch mitunter auch ein ziemliches Chaos anzurichten. Wenig überraschend kehrt auch Dr. Robotnik (Jim Carrey) auf die Erde zurück - in Begleitung seines neuen Partners Knuckles. Die beiden sind auf der Suche nach einem ebenso geheimnisvollen wie mächtigen Smaragd, der die Welt ins Verderben stürzen könnte.Natürlich darf Sonic nicht zulassen, dass der gefährliche Klunker in die falschen Hände gerät. Glücklicherweise gibt es noch einen weiteren Neuzugang, denn auch Tails hat seinen Weg zur Erde gefunden und steht Sonic bei seinem neuesten Abenteuer zur Seite.Sonic the Hedgehog 2 startet am 31. März 2022 in den deutschen Kinos.