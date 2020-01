Morbius: Der erste Trailer zur finsteren Marvel-Comicverfilmung ist da

Videos automatisch starten

Im Sommer startet mit Morbius eine Comicverfilmung im Kino, in der Jared Leto (der Joker in Suicide Squad) in die Rolle des titelgebenden Antihelden schlüpft und damit vom DC- ins Marvel-Universum wechselt. Ob dieser große Schritt glückt, wird sich in wenigen Monaten zeigen, einen Vorgeschmack liefert jetzt aber schon mal ein erster Trailer, den Sony Pictures veröffentlicht hat.



Morbius erzählt die Geschichte des Biochemikers Dr. Michael Morbius, der an einer seltenen Blutkrankheit leidet. Bei seiner Suche nach einem Heilmittel wird er schließlich fündig - und erlangt gleichzeitig sogar übermenschliche. Allerdings muss er dafür auch einen hohen Preis zahlen: Er verwandelt sich nämlich in ein vampirähnliches Wesen mit dem unstillbaren Durst auf Blut.



Morbius entsteht unter der Aufsicht des Regisseurs Daniél Espinosa (Life) in Sonys eigenem Marvel-Universum, zu dem auch Venom gehört. Allerdings lassen Anspielungen im veröffentlichten Trailer auch Bezüge zu Disneys deutlich größerem Marvel Cinematic Universum, vor allem zu Spider-Man, vermuten. Etwa gibt es ein Spider-Man-Graffiti und Michael Keaton als Vulture im Video zu sehen.



Neben Jared Leto sind in weiteren Rollen noch Matt Smith, Tyrese Gibso, Adria Arjona und Jared Harris mit dabei, wenn Morbius am 30. Juli 2020 in den deutschen Kinos startet.