Let There Be Carnage - Der erste Trailer zu Venom 2 ist da

Videos automatisch starten

Venom 2 gehört zu den vielen Filmen, deren Kinostart aufgrund der Corona-Pandemie bereits mehrfach verschoben werden musste. Dennoch plant Sony auch weiterhin, die Fortsetzung zur Comicverfilmung in die Lichtspielhäuser zu bringen - wenn auch erst in einigen Monaten. Zumindest gibt es jetzt aber einen ersten Trailer, der auch schon in einer deutsch synchronisierten Sprachfassung vorliegt und einen Blick auf den neuen Superschurken gestattet.



In Venom - Let There Be Carnage schlüpft Tom Hardy erneut in die Rolle des Journalisten Eddie Brock, der sich seinen Körper mit dem Symbionten Venom teilt. Wie im Trailer zu sehen ist, scheint Brock mit dieser ungewöhnlichen Situation inzwischen schon deutlich besser zurechtzukommen. Allerdings bekommen es die beiden dieses Mal mit einem be­son­ders mächtigen Gegner zu tun: dem Symbionten Carnage beziehungsweise seinem Wirts­kör­per Cletus Kasady (gespielt von Woody Harrelson).



Das Drehbuch stammt so wie auch schon beim ersten Teil von Kelly Marcel, in weiteren Rol­len sind unter anderem Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott und Stephen Graham zu sehen. Kann Sony an seinen aktuellen Plänen festhalten, startet Venom: Let There Be Carnage am 21. Oktober 2021 in den deutschen Kinos.