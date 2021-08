Venom 2 - Sony zeigt den zweiten Trailer zum Symbionten-Spektakel

Sony Pictures Entertainment hat einen neuen Trailer zu Venom: Let there Be Carnage veröffentlicht. In der Fortsetzung zur erfolgreichen Marvel-Comicverfilmung aus dem Jahr 2018 bekommt es der sympathische Antiheld Eddie Brock/Venom mit einem neuen und zugleich ziemlich verrückten Gegenspieler zu tun.



Auch im neuen Film ist der Journalist Eddie Brock (gespielt von Tom Hardy) weiterhin mit dem außerirdischen Symbionten Carnage verbunden. Die ungewöhnliche und zuteil auch recht witzige Dynamik zwischen den beiden Individuen im selben Körper bleibt auch dieses Mal wieder erhalten. Allerdings sorgt das Erscheinen eines weiteren Symbionten für ziemlich große Probleme, denn jene Alien-Kreatur besetzt den Körper des Psychopathen Cletus Kasady (gespielt von Woody Harrelson), der dadurch die Identität des Superschurken Carnage annimmt.



Regie bei Venom: Let there Be Carnage führt Andy Serkis, neben Tom Hardy und Woody Harrelson zählen unter anderem auch Michelle Williams und Naomie Harris zum Cast des Films. Der deutsche Kinostart findet voraussichtlich am 21. Oktober 2021 statt.