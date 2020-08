Justice League - Das ist der extralange Trailer zum Snyder-Cut

Videos automatisch starten

Fans warten schon seit einer ganzen Weile auf den sogenannten Snyder-Cut des Kinofilms Justice League. Dass die längere Schnitt­fas­sung des Regisseurs Zack Snyder irgendwann kommt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Nun steht fest: Zack Snyder's Justice League startet im nächsten Jahr als Mini-Serie. Einen recht ausführlichen Teaser-Trailer gibt es aber bereits jetzt.



Zack Snyder's Justice League soll den 2017 veröffentlichten Kinofilm an vielen Stellen stark erweitern, beispielsweise wird es neue Szenen mit Cyborg und The Flash geben, auch dürfte der Schurke Darkseid eine deutlich größere Rolle spielen. Fans werden außerdem Superman in seinem schwarzen Outfit erleben dürfen. Einige nicht von Snyder gedrehte Szenen wer­den hingegen fehlen. Regisseur Zack Snyder hatte sich damals aufgrund eines Todesfalls in seiner Familie aus der Postproduktion zurückgezogen.



Einen genauen Termin für Zack Snyder's Justice League gibt es noch nicht, in den USA soll die Langfassung bei HBO Max in vier Episoden mit einer Spielzeit von jeweils einer Stunde veröffentlicht werden. Zum Vergleich: Die Kinofassung von Justice League läuft 120 Mi­nu­ten.